7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Khaberni) خبرني - أعلن مدير مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، امس السبت، عن 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء.
وقال معروف: "7500 مفقود جراء "العدوان الإسرائيلي" معظمهم من الأطفال والنساء".
وأضاف: "يوجد في محافظة غزة وشمال غزة أكثر من 800 ألف شخص والاحتلال يكذب".
وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.
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