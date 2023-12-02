7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مدير مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، امس السبت، عن 7500 مفقود جراء العدوان الإسرائيلي معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال معروف: "7500 مفقود جراء "العدوان الإسرائيلي" معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضاف: "يوجد في محافظة غزة وشمال غزة أكثر من 800 ألف شخص والاحتلال يكذب".

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.