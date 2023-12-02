فنادق دبي تحتفل بعيد الاتحاد بأنشطة وفعاليات وعروض خاصة

احتفلت فنادق دبي بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات بأنشطة وفعاليات وعروض خاصة، واحتفل فندق البندر روتانا دبي، حضر الاحتفال أصحاب الفندق، ولفيف من الضيوف الكرام.

حضر الحفل لجنة الاستثمار بشركة العين الأهلية، والشركة المالكة لفندق البندر روتانا، والبندر أرجان من روتانا، وخالد محمد البادي الرئيس التنفيذي للجنة الاستثمار، وغيث هامل الغيث، ومحمد الصايغ، ومحمد حمادة مدير عام شركه العين الأهلية.

عكس الاحتفال بأنشطته وفعالياته روح عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أقيم حفل خاص لتقطيع الحلوى على أنغام النشيد الوطني لدولة الإمارات، بمشاركة الضيوف والزملاء الأكارم، وقد كان الحفل في مجمله تعبيراً عن الوحدة والفخر، وعن الثقافة والتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عكس التزام البندر روتانا باحترام هذه التقاليد.

أيمن عاشور، مدير عام الفندق، أعرب عن بالغ سعادته بهذه المناسبة الرائعة فقال: «في هذا اليوم لا نحتفل فقط بالتاريخ العظيم لدولتنا، بل نحتفل أيضاً بروح الوحدة والتقدم، التي تتميز بهما دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنه لشرف كبير لفريق عمل الفندق أن نشارك هذه المناسبة مع ضيوفنا وزملائنا الكرام، فهم بمثابة العائلة بالنسبة لنا، وأريد أن أوضح لكم أن هذا الاحتفال يعد بمثابة تكريم للتوليفة المتناغمة من الثقافات المتنوعة، التي يمثلها فندقنا».

ووجه عاشور دعوته للجميع لمشاركة فريق الفندق، خلال الاحتفالات المقبلة، وقال: «يعكف فريقنا المتفاني في «Gusto» و«Salt and Pepper» على إعداد مجموعة من المناسبات الخاصة، والليالي ذات اللمسات المتميزة، لضمان استمتاع ضيوفنا الأعزاء بموسم عطلات لا يفارق مخيلتهم أبداً».

وأضاف عاشور: «هذه الفعاليات دائماً ما تثلج صدور ضيوفنا، من خلال تقديم تجارب طهي فريدة ولحظات سعيدة لهم، للاستمتاع بأفضل المناظر، التي تتضمن الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة».