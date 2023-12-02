لولا دا سيلفا يؤكد أن البرازيل ستنضم إلى «أوبك+»

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت في دبي أن بلاده ستنضم إلى «أوبك+» بهدف إقناع الدول الرئيسية المنتجة للنفط بالاستعداد للتحول في مجال الطاقة «بدون الوقود الأحفوري».

وأعلن عن دعوة البرازيل الخميس خلال اجتماع «أوبك +»، وهو تحالف يتكون من 13 دولة أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعشر دول شريكة، بما فيها روسيا.

وقال لولا دا سيلفا، خلال طاولة مستديرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 في دبي «البرازيل لن تنضم إلى أوبك. البرازيل ستنضم إلى أوبك+».

وقال الرئيس البرازيلي «يبدو الأمر مثلما يحدث عندما تتم دعوتي للمشاركة في مجموعة السبع. أذهب إلى هناك وأستمع. لا أتحدث إلا بعد أن يتخذوا قراراً. لا أقرر أي شيء». في شهر مايو الماضي، دُعي لولا للمشاركة في قمة مجموعة السبع في اليابان.

وقال رئيس شركة بتروبراس البرازيلية جان بول براتس الجمعة إن البرازيل يفترض أن تنضم إلى «أوبك+» بصفة «مراقب»، مستبعداً إمكانية التزام بلاده بحصص الإنتاج التي تقررها المنظمة.

ولكن لولا ما زال يعتزم الاضطلاع بدور في المناقشات الدائرة حول تحول الطاقة. وقال «من المهم المشاركة في أوبك+، لأنه يتعين علينا إقناع الدول الرئيسية المنتجة للنفط بضرورة الاستعداد لنهاية الوقود الأحفوري».

احتياطيات بحرية



وسجلت البرازيل، أكبر منتج في أميركا اللاتينية، مع احتياطيات بحرية هائلة، إنتاجًا من النفط الخام قدره 3,7 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر، وفقًا لبيانات مجموعة أرغوس، وذلك بزيادة 17 % تقريبًا على مدار عام واحد، وهو «مستوى قياسي».

ويقدم لولا نفسه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ على أنه بطل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مع تسجيله تراجعًا كبيرًا في إزالة الغابات في منطقة الأمازون منذ عودته إلى السلطة في مطلع السنة.

لكنه يواجه أيضًا انتقادات بسبب مشروع التنقيب عن النفط الذي تنفذه شركة بتروبراس العامة بالقرب من مصب نهر الأمازون.