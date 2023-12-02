«دورشستر كوليكشن» تفتتح فندق «ذا لانا دبي» فبراير المقبل

تستعد علامة ((دورشستر كوليكشن)) لافتتاح فندقها الأول ((ذا لانا دبي)) فبراير المقبل، ويقع فندق ذا لانا في وسط مدينة دبي، ويطل على منطقة الخليج التجاري، ويتكون من 225 غرفة وجناحاً فندقياً إلى جانب ذا لانا ريزيدنسز.

ومن المتوقّع أن يشكل افتتاح الفندق الجديد بداية عصر جديد في مشهد تجارب تناول الطعام في وسط دبي، حيث يعكس نمط الحياة الفاخر الذي تتميز به الإمارة بفضل تصاميمه الجريئة والأنيقة. ويتميز فندق ذا لانا بمساحات رائعة من تصميم جيليه وبوسييه، بالإضافة إلى الخدمات الراقية التي تشتهر بها فنادق دورشستر كوليكشن، ويسعى من خلالها لإرساء مكانته كأحد أرقى وجهات تناول الطعام في إمارة دبي.

نخبة المطاعم

ويحتضن فندق ذا لانا عدداً من المطاعم الجديدة بإشراف نخبة من ألمع الطهاة، وكشف عن تعاونه مع ثلاثة من أشهر الطهاة، وهم مارتن بيراساتيجوي وجان إمبرت وشيف المعجنات أنجيلو موسى، والذين سيشرفون على أربعة مطاعم جديدة، والتي ستنضم إلى المفاهيم الأربعة الأخرى التي يديرها فريق الفندق الأول لعلامة دورشستر كوليكشن في الشرق الأوسط، وهي الأول مطعم ((جارا)) ويُعدّ المطعم الأول لمارتن بيراساتيجوي الشيف الشهير والحائز 12 نجمة ميشلان في الشرق الأوسط والأول من نوعه في دبي، وهو يقدم قائمة من أطباق المطبخ الباسكي، والثاني ((ريفييرا)) وهو المطعم المتوسطي العصري المستوحى من التراث الشخصي للشيف جان إمبرت وخلاصة رحلاته، وهو مطعمه الأول في الشرق الوسط، ويُعد استمراراً لعلاقات التعاون الحالية للشيف مع دورشستر كوليكشن، حيث يدير إمبرت فريق الطهاة لدى فندق بلازا أتينيه باريس والثالث ((هاي سوسيتي)) ويوفر المطعم من موقعه على سطح الفندق تجربة فريدة من ابتكار جان إمبرت، والرابع ((أنجيلو موسى)) بونبون كافيه، والذي يقدم مفهوماً جديداً كلياً لمطعم المعجنات، حيث تتضمن قائمة المطعم توليفة من أنواع شراب العنب الفاخر والخبز الطازج ومجموعة من بونبون الشوكولاته والآيس كريم، ويشتهر موسى بأسلوبه المميز وأطباقه المبتكرة، وقد حصل على لقب أفضل حرفي في فرنسا، ويشتهر على نطاق واسع بكونه أفضل شيف معجنات في العالم.

إقبال وترقب

ومن المتوقع أن يشهد فندق ذا لانا، إقبالاً عالياً نظراً للترقب الكبير لافتتاحه، حيث يتميز بأرفع مستويات الضيافة الفاخرة ونمط الحياة الراقي.