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الوداد المغربي يواصل التعثر ويخسر من أسيك في أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

12/2/2023 7:28:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضاعف أسيك أبيدجان الإيفواري من صعوبة مهمة الوداد البيضاوي المغربي، بعدما فاز عليه 1 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الوداد في الجولة الأولى أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني صفر/1، لتأتي الهزيمة أمام أسيك أبيدجان لتكون الثانية له على التوالي في دور المجموعات.

على الجانب الأخر، حقق أسيك أبيدجان فوزه الأول، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع سيمبا التنزاني، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتشارك صدارة المجموعة مع جوانينج جالاكسي.

وسجل سانكارا كاراموكو هدف المباراة الوحيد لأسيك أبيدجان في الدقيقة 72.

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