نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة "حتى تحقيق كامل أهدافها"

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "إلى أن نحقق كامل أهدافها"، بما في ذلك إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.
وأفاد في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت 7 أيام: "استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس".
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