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نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة حتى تحقيق كامل أهدافها

12/2/2023 7:28:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "إلى أن نحقق كامل أهدافها"، بما في ذلك إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.

وأفاد في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت 7 أيام: "استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس".

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