تلقى الخسارة الثانية في دوري أبطال أفريقيا ..النجم الساحلي يسقط على ملعبه أمام بترو أتليتيكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى النجم الساحلي التونسي خسارته الثانية في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة صفر /1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وكان النجم الساحلي قد خسر في الجولة الأولى أمام الترجي صفر /2، فيما حقق بيترو أتلتيكو فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الأولى على الهلال السوداني 1 /
صفر.
وسجل أليكساندري جويديس هدفا الفريق الأنجولي في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و67.
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