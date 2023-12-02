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تلقى الخسارة الثانية في دوري أبطال أفريقيا ..النجم الساحلي يسقط على ملعبه أمام بترو أتليتيكو

12/2/2023 7:28:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تلقى النجم الساحلي التونسي خسارته الثانية في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة صفر /1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان النجم الساحلي قد خسر في الجولة الأولى أمام الترجي صفر /2، فيما حقق بيترو أتلتيكو فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الأولى على الهلال السوداني 1 /
صفر.

وسجل أليكساندري جويديس هدفا الفريق الأنجولي في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و67.


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