تلقى الخسارة الثانية في دوري أبطال أفريقيا ..النجم الساحلي يسقط على ملعبه أمام بترو أتليتيكو



تلقى النجم الساحلي التونسي خسارته الثانية في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة صفر /1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان النجم الساحلي قد خسر في الجولة الأولى أمام الترجي صفر /2، فيما حقق بيترو أتلتيكو فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الأولى على الهلال السوداني 1 /

صفر.

وسجل أليكساندري جويديس هدفا الفريق الأنجولي في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و67.









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