«كوفيد 19» يخفض نشاط الدماغ

تمكن العلماء الروس باستخدام الشبكات العصبية من تحليل نشاط الدماغ لدى المرضى المصابين بـ«كوفيد 19». واتضح لهم أن العدوى تؤثر في النصف الأيسر من الدماغ، وهو الجزء المسؤول عن الكلام، وفق صحيفة «إزفيستيا».

ويشير الباحثون إلى أنه يمكن استخدام النتائج التي حصلوا عليها في ابتكار طرق جديدة لإعادة التأهيل بعد الشفاء من «كوفيد 19». ويعتقد الخبراء أن سبب هذه الاضطرابات قد يكون التهاباً في الدماغ، ما يؤدي إلى تعطيل إمداده بالدم وتغذيته.

وتقول الدكتورة أولغا فالييفا، أخصائية علم النفس: «إن أنماط نشاط الدماغ لدى الأشخاص الذين تعافوا من «كوفيد 19» هي انخفاض ترددات تخطيط كهربية الدماغ، وقمع إيقاع ألفا يمكن أن يكون علامة على حالات القلق والاكتئاب».

ووفقاً لها، فإن نحو 10 بالمئة من مرضى الكوفيد العصبي يحتفظون بأمراض مختلفة في وظائف الكلام والتفكير، وعموماً بالعمليات المعرفية، مثل الذاكرة والانتباه، لأكثر من ثلاثة أشهر. ويمكنهم في هذه الحالة استخدام طرق العلاج النفسي التي تسمح بالتغلب على القلق والاكتئاب إذا ما استمرت لفترة طويلة من الزمن.

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