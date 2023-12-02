مكملات «فيتامين د» لا تمنع كسور العظام

وجدت دراسة سريرية أجرتها جامعة كوين ماري في لندن، وكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، أن مكملات فيتامين د، لا تزيد من قوة العظام أو تمنع كسور العظام لدى الأطفال الذين يعانون من نقص الفيتامين.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة «لانسيت ديابيت»، تعتبر أكبر تجربة سريرية على مكملات فيتامين د التي أجريت على الإطلاق في الأطفال، كما تتحدى النتائج التصورات السائدة المتعلقة بآثار فيتامين د على صحة العظام.

وأُجريت الدراسة على مدار 3 سنوات؛ حيث تلقى 8851 طفلاً أعمارهم بين 6 و13 عاماً، يعيشون في منغوليا، باعتبارها تعاني من أكبر نسبة كسور للأطفال، جرعة أسبوعية عن طريق الفم من مكملات فيتامين د، وكان 95.5% من المشاركين يعانون من نقص فيتامين د.

ومع ذلك، لم يكن لها أي تأثير على خطر الكسر أو على قوة العظام، التي تم قياسها في مجموعة فرعية من 1438 مشاركاً باستخدام الموجات فوق الصوتية الكمية.

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