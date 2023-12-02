مكملات «فيتامين د» لا تمنع كسور العظام

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجدت دراسة سريرية أجرتها جامعة كوين ماري في لندن، وكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، أن مكملات فيتامين د، لا تزيد من قوة العظام أو تمنع كسور العظام لدى الأطفال الذين يعانون من نقص الفيتامين.
وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة «لانسيت ديابيت»، تعتبر أكبر تجربة سريرية على مكملات فيتامين د التي أجريت على الإطلاق في الأطفال، كما تتحدى النتائج التصورات السائدة المتعلقة بآثار فيتامين د على صحة العظام.
وأُجريت الدراسة على مدار 3 سنوات؛ حيث تلقى 8851 طفلاً أعمارهم بين 6 و13 عاماً، يعيشون في منغوليا، باعتبارها تعاني من أكبر نسبة كسور للأطفال، جرعة أسبوعية عن طريق الفم من مكملات فيتامين د، وكان 95.5% من المشاركين يعانون من نقص فيتامين د.
ومع ذلك، لم يكن لها أي تأثير على خطر الكسر أو على قوة العظام، التي تم قياسها في مجموعة فرعية من 1438 مشاركاً باستخدام الموجات فوق الصوتية الكمية.
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