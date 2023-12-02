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«الشارقة للكتاب» تعزز العلاقات الثقافية مع الدول الناطقة بالإسبانية

12/2/2023 7:28:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد اختيار الشارقة العام الماضي ضيف شرف الدورة الـ36 من ((معرض المكسيك الدولي للكتاب))، تشارك الإمارة في الدورة الـ37 من معرض الكتاب الأكبر من نوعه في الدول الناطقة باللغة الإسبانية هذا العام، تجسيداً للمشروع الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والإيمان الراسخ بأهمية الحوار والتبادل الثقافي.

وتأتي مشاركة الإمارة في دورة العام الجاري من معرض معرض المكسيك الدولي، بعد حجم التأثير والتفاعل الذي شهدته الشارقة من جمهور الكتاب والمؤسسات الثقافية المكسيكية خلال فعاليات الاحتفاء بالإمارة ضيف الدورة السابقة من المعرض.

ويضم جناح الإمارة المشارك في المعرض تحت إشراف ((هيئة الشارقة للكتاب))، مجموعة من الهيئات والدوائر الثقافية والمؤسسات المعنية بالنشر.

وعقدت ((هيئة الشارقة للكتاب)) في جناح الإمارة المشارك في المعرض، عدداً من الاجتماعات مع إدارة المعرض لبحث سبل توسيع آفاق العلاقات الثنائية، إضافة إلى اجتماعات مع عدد من الناشرين المكسيكيين والكولومبيين والإسبانيين، لمناقشة فرص التعاون والعمل المشترك.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: ((يستند أي مشروع ثقافي كبير بحجم مشروع الشارقة الحضاري إلى سلسلة مقومات، أبرزها إلى جانب الوعي بالمرجعية الأصيلة لجذوره، العلاقات المتينة والحوار المتواصل والمفتوح مع مختلف ثقافات العالم، وهذا ما تنبه له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منذ وقت مبكر)).

وأضاف العامري: ((العلاقات المثمرة مع المشهد الثقافي المكسيكي كان نتاجها تتويج الشارقة ضيف شرف على معرض المكسيك الدولي للكتاب في العام الماضي)).

وشهد جناح الإمارة المشارك في المعرض إقبالاً واسعاً من الشركات ودور النشر.

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