اقتباس الأعمال الفنية من الروايات.. إفلاس أم توارد أفكار؟

شهدت الفترة الأخيرة، انتشاراً واسعاً لفكرة اقتباس الأعمال الفنية من الروايات والأدب، ما أحدث جدلاً وسجالاً واسعين حول مفاهيم الاقتباس، وتوارد الأفكار والتأثر، وغيرها.

وكثيراً ما تواجه بعض الأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، انتقادات حادة بسبب الاقتباس من الروايات، فهناك من يرى الأمر ما هو إلا إفلاس فكري واستسهال، فيما يعتبره آخرون مجرد استلهام لفكرة معينة وتطويرها بمعالجة درامية مختلفة.

وما بين مؤيد ومعارض، طرحت ((البيان))، مجموعة من الأسئلة على النقاد والمؤلفين، حول فكرة الاقتباس في العمل الفني ومدى تأثيره على الإبداع؟

السيناريست والمؤلف والكاتب محمد هشام عبية، قال في تصريحات لـ((البيان))، إن الاقتباس من الروايات عمل قديم منذ بدء السينما، حتى أن أول فيلم مصري وعربي ناطق كان اسمه ((زينب))، ومستوحى من رواية بالاسم ذاته للكاتب محمد حسين هيكل.

عنصر فاعل

وأضاف عبية خلال حديثه، أن الاقتباس أحياناً ووجود نص وشخصيات روائية، يعد عنصراً فاعلاً في تقديم فيلم أو مسلسل جيد المستوى.

وأردف: ((مع الإشارة بطبيعة الحال إلى أن تحويل رواية لعمل فني يتطلب مراعاة عناصر كثيرة مرتبطة بالوسيط الجديد ((السينما أو التلفزيون))، ما يعني في أحيان كثيرة إعادة خلق الرواية من جديد)).

بدوره، أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين لـ((البيان))، أنّ الأدب هو المنبع الأساسي للأعمال الفنية منذ بداية ظهورها، قائلاً: ((العمل الفني المسرحي أو السينمائي، في الأصل كان قائماً على الروايات الأدبية)).

منبع أساسي

وأضاف: ((أفضل الأعمال الفنية التي لاقت نجاحات عدة خلال الـ 100 عام الماضية، كان معظمها مقتبساً من الروايات الأدبية، إذاً فالروايات هي المنبع الأساسي الموجود لصالح أي عمل فني، وهناك أدباء تم استخدام الرواية الواحدة لكل منهم خلال أكثر من عمل سينمائي ومنهم نجيب محفوظ ويوسف السباعي وغيرهما)).

وعن أسباب اقتباس الأعمال الفنية من الروايات والأدب، أوضح أنّ العمل الأدبي إذا لم يكن ناجحاً، لم يكن ليلجأ إليه صناع الأفلام والمسلسلات للاقتباس منه، ما يجعل التأثير لصالح الإبداع وليس ضده.

وأشار أحمد سعد الدين، إلى أنّ الروايات تكون مختلفة عن العمل المقتبس منها، وهذا حق المخرج والسيناريست في إدخال بعض المتغيّرات، لأنهم يأخذون روح الرواية فقط وليس كل شخصياتها وتفاصيلها كما هي، والشرط الوحيد لنجاح العمل هو وجود موهبة السيناريست في فهم المناطق الفنية داخل الرواية وتطويعها لصالح الوسيط الفني المتمثّل في المسرح أو التلفزيون أو السينما.