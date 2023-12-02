«المسرح» تستطلع في عددها الجديد مسارات النشاط الإبداعي

احتوى العدد (51) من مجلة المسرح الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، مقالات وتقارير وحوارات ومتابعات متنوعة حول النشاط المسرحي، محلياً وعربياً ودولياً.

واستطلعت المجلة، عدداً من الفنانين حول مسار وأثر مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بمناسبة دورته السابعة التي تنظم في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وفي ((قراءات)) نشرت المجلة، مراجعات عدة حول عروض مسرحية شهدتها العواصم العربية أخيراً، إذ كتب عبدالكريم قادري حول قوة المضمون وجماليات الأداء التمثيلي في عرض ((جنون التمثيل)) للمخرج الجزائري علي جبارة، وناقش سامر محمد إسماعيل، صيغة الإعداد والمقاربة الإخراجية في قراءته لعرض ((عائلتي)) للمخرج السوري مجد فضة، وتطرق رضا عطية إلى البعد الشعري والكثافة الدلالية في العرض المونودرامي ((فنتولين العودة)) للمخرجة الفلسطينية إيمان عون.

وكتبت ميسون علي، عن مفهوم مسرحة السرد، وجماليات الفضاء في ((من أجل الجنة، إيكاروس)) للمخرج المصري أحمد الألفي، وتناول إبراهيم الحسيني العلاقة بين النص والإخراج قارئاً عرض ((بنك القلق)) للمخرجة دينا أمين.

وفي ((حوار)) نشرت المجلة مقابلة أجراها عبدالكريم الحجراوي مع الباحث والكاتب المسرحي المصري، أحمد شمس الدين الحجاجي، تحدث فيها عن بداياته، وأنشطته الأكاديمية في التاريخ المسرحي وتحقيق وتقديم السير والحكايات الشعبية، ودور النقد والنقاد في تعميق الصلة بين ((أبو الفنون)) والجمهور في البلاد العربية.

وفي ((صروح)) كتب سوالمي حبيب، عن جماليات العمارة الأندلسية في مسرح قصر الثقافة بمدينة تلمسان الجزائرية، فيما حكى أنور محمد، رحلته إلى مهرجان الجزائر للمسرح المحترف قبل عشر سنوات في باب ((أسفار)).

حصيلة

وخصصت المجلة باب ((أفق)) لحصيلة الأنشطة المسرحية خلال العام 2023 في الشارقة، والقاهرة، وتونس، والجزائر، وبيروت، ودمشق، والرياض، وبغداد.

وتضمن ((متابعات))، حوارات مع الممثلة الإماراتية، بدور الساعي، والكاتبة السورية، خلود المصفي، والمخرجين التونسيين أنور الشعافي، وغازي الزغباني.