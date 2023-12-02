«الطوفان».. قلق مناخي ينتاب شخصيات حضارة تنهار

تثير رواية ((الطوفان)) للكاتب والصحافي الأمريكي، ستيفن ماركلي، نوبة من القلق المناخي من كارثة وشيكة تلوح في الأفق، عبر سردها قصص شخصيات مختلفة، تشكل معاً نسيجاً اجتماعياً لحضارة تنهار.

الرواية بقدر انتمائها إلى أدب الخيال العلمي متجذرة في الواقع والأبحاث العلمية تصور نهاية العالم بحركة بطيئة، حيث يرسم الكاتب على صفحاتها الـ900 قصص كل شخصية، وينسجها داخل سياق إنساني أكبر في كيفية التعامل مع الهلاك الجماعي المرتقب.

في ثلاثينات القرن الـ 21 ومع تآكل قدرة البشر أمام الذكاء الاصطناعي وزوال الخصوصية وانهيار الأسواق المالية يصبح مجال التعبير أكثر عنفاً، فيما تلوح في الأفق كارثة مناخية متصاعدة لا مفر منها. ويعرض الكاتب وجهات نظر من مختلف الطيف الاجتماعي، كل من زاويته، حيث نرافق قصص الشخصيات في رحلتهم الممتدة لعقود قبل أن تبدأ الصدمة الجماعية والشخصية في الاندماج.

تم بناء الرواية ككولاج من النصوص: السرد من منظور البطل، والسرد من منظور سارد آخر، ومقالات من مجلات وأوراق علمية، وإحاطات البيت الأبيض، ويضخ الكاتب في تلك المصادر الجافة تعاطفاً وواقعية، ما يميزها عن ميلودراما مروعة أخرى، وفقاً للنقاد.

تستهل الرواية في عام 2013 مع باحث في مجال المناخ أثناء تفحصه رواسب غاز الميثان في أعماق البحار، حيث تعرفنا تدريجياً على حياته مع رؤية مستقبل المحيط والبشرية يتغيران مع غليان فقاعات الميثان، فنتبع مسيرته المهنية، ونخشى ما يخشاه، ونرى تعامل العالم مع المصير الذي ينتظره، ثم نشهد على كيفية ارتباط مصيره بمجموعة من الشخصيات: مدمن، ومدير تسويق وعالم رياضيات، وبيئي ماكر، وممثل متعصب، وناشطة شابة.

ويصف ماركلي رؤيته القاتمة للعقود المقبلة في منتصف الرواية على لسان إحدى شخصيات الرواية قائلاً: ((سنستيقظ على فيلم سيئ من المستقبل)).

وصف النقاد الرواية بالآسرة والمليئة بالتعاطف بالرغم من كل تفاصيلها التقنية الهادئة.