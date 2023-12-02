مسرح دبي الأهلي ..تناغم مع برامج تمكين الإنسان

يواصل فريق مسرحية ((الكناغر)) تدريباته وبشكل يومي، من أجل المشاركة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته السابعة عشرة، والتي ستنطلق في السابع عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق مسرحية محلية، يتنافس معها لنيل جوائز المهرجان.

تدور مسرحية ((الكناغر)) التي كتبها وأخرجها الفنان سالم التميمي، عن ((كناغر)) تعيش بمحبة ووئام، في الغابة التي اختارتها موطناً لها منذ زمن بعيد، إلى أن تحاصرها أطماع بعض بني البشر وتدخلاتهم التي شوهت صورة الطبيعة، من أجل كسب الثروة على حساب الكائنات الحية التي تحيا في تلك الغابة، لتقرر الكناغر مواجهة مصيرها، بالتعاون والتكاتف، وبالكثير من المحبة.

يؤدي أدوار البطولة في هذا العرض، كل من الفنانين عبدالله المهيري وعبدالله عقيل ودنيا يوسف، والطفلة الموهوبة ليان المحلاوي، التي نالت في الدورة الماضية من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، جائزة أفضل ممثلة، وبإشراف عام من الفنان مروان عبدالله صالح.

وعن هذه المشاركة، صرح رئيس مجلس إدارة الفرقة، يوسف بن غريب آل محمود، بقوله: ((نسعى من خلال مشاركتنا في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إلى تقديم عروض تحمل قيماً إنسانية عالية وتتناسب مع مخيلة الأطفال، كما أننا نحرص على أن يكون تواجدنا من أجل التنافس على جوائز المهرجان، عبر هذا الفريق الذي راهنا عليه في الدورة الماضية، ونراهن عليه في دورة هذا العام، آملين أن تكون مشاركة الفرقة متميزة ومتطورة وناجحة على كل الأصعدة)).

ورأى المخرج سالم التميمي، الذي بدأ أولى تجاربه الإخراجية عبر بوابة مهرجان دبي لمسرح الشباب في العام 2018 بمسرحية ((زمن اليباب))، أن قبول مشاركته للمرة الثانية من قبل لجنة اختيار عروض المهرجان، دافع له لتقديم الأفضل، وقال: ((أتشرف بأن أكون متواجداً في هذه التظاهرة المسرحية المهمة، والتي ينتظرها الجمهور والمسرحيون كل عام، ليعرضوا مواهبهم على الخشبة، وأحرص في هذه المشاركة إلى تمثيل مسرحي مسرح دبي الأهلي خير تمثيل، عبر تقديم عرض مسرحي متميز)). وعن العرض ذكر التميمي، أنه يسعى في هذا العرض إلى تقديم رؤية إخراجية مغايرة عما قدمه في السنة الماضية، تاركاً تقييم العرض والمستوى حين عرضه للنقاد والجمهور.

يشار إلى أن آخر مشاركة لمسرح دبي الأهلي في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، كانت في العام الماضي بمسرحية ((بذور المانجو))، ونال عنها فريق العمل جائزتي التمثيل والسينوغرافيا.