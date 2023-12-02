الموسى تخلّد التاريخ وتجسّد تراث الأجيال في صورة

تساهم المسابقات والجوائز، في تحفيز الشباب وتطوير مهاراتهم، وقد فازت المصورة الإماراتية، فاطمة الموسى، ((بجائزة الشخصية الفوتوغرافية الواعدة))، تقديراً لحضورها الفني المتوهج من خلال منهجية بصرية تعتمد الأبيض والأسود بعيداً عن تشتيت الألوان، وإبداعها في استحضار الماضي وتخليد التاريخ وتجسيد تراث الأجيال السابقة وثقافتهم وأسلوب حياتهم، حيث تصبو فاطمة إلى مشاركة إرثها وثقافتها من خلال أعمالها، وتسليط الضوء على قيم الانسجام والتعايش.

تعلم واجتهاد

((البيان)) التقت المصورة فاطمة الموسى للحديث عن بداياتها، فقالت: تعلقت بعالم التصوير منذ الطفولة، فكانت تجذبني الصور في كل مكان، حيث كنت أقرأ الصور في خيالي وأحاول فهم معانيها والتأثر بالمشاعر داخل كل عمل، وبدأت مسيرتي الفنية الفعلية في التصوير الفوتوغرافي في العام 2015 بامتلاكي أول كاميرا احترافية، وبدأت أتعلم التقنيات الحديثة لاستخدام الكاميرا والتعامل مع الضوء، استثمرت الوقت في التعلم والاجتهاد حتى تمكنت من التعامل مع هذه الأداة الجميلة.

وتتابع: بعد بضعة أشهر، امتلكت كاميرا احترافية ذات مميزات أعلى وشاركت في عدة معارض مهمة، تضم نخبة من المبدعين، كما تم نشر أعمال لي مختلفة وعديدة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي لإحدى الشركات العالمية، وتم اختياري هذا العام ممثلاً رسمياً عالمياً لإطلاق إحدى الماركات العالمية للكاميرات.

عطاء واستمرارية

في السياق، شكرت الموسى الجائزة التي تقدم لمجتمع المصورين والدعم والتشجيع والثقافة والابتكار، قائلة: إن الفوز بالنسبة لي هو داعم على استكمال الشغف والتميز، وحافز يشجعني على المزيد من العطاء والاستمرارية وإيصال صورة إيجابية هادفة، وأن نكون خير سفراء لخير الأعمال التي ترتكز على قيم الخير والتسامح والاحترام المتبادل مع ثقافات الدول المختلفة في العالم، كما أن الصورة الفوتوغرافية التراثية اليوم، لا تقتصر على نقل تراثنا للأجيال القادمة، بل وتكمن في تعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز بالتراث، الذي حرص عليه والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

الإنسان والبيئة

وأكدت فاطمة، أن اختيار موضوع الاستدامة يمثل ثقافة وسلوكاً إنسانياً لضمان الحماية والاستمرارية سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الإنساني، أو البيئي، أو الاجتماعي، فالفن شريك في حلول الاستدامة، ومن هنا تأتي أهمية الصور الفوتوغرافية في التأثير باعتباره وسيلة لإخبار الحقائق الصعبة، حين يتعذر الكلام، أو وسيلة لكشف المشاهد المزعجة وزيادة الوعي، وتوثيق الأحداث، والمشاعر، والأفكار.

وتمثل الصور المختصة بالاستدامة، وسيلة فنية لاستكشاف التفاعل بين الإنسان والبيئة. ويمكن أن تعكس هذه الصور جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتسهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

المجتمع العربي

وتقول: التصوير فن راقٍ ولغة تفهمها جميع الشعوب من مختلف أنحاء العالم، وطموحي هو نقل صورة جيدة عن مجتمعنا العربي أو الخليجي بشكل أخص ونقل ثقافتنا الحقيقية إلى العالم الخارجي عبر الصورة الفوتوغرافية، كما أن الكاميرا لا تلعب وحدها دوراً في التقاط صورة ناجحة، بل تحتاج إلى عين فنية قادرة على التقاط الزوايا الصحيحة مع إضاءة مناسبة لإخراج صورة بجمالية عالية، قادرة على ضبط أمور التكوين وقراءة المشهد من حيث التعريض واختيار الكادر المناسب للصورة، وهذه النسبة قد تصل إلى 70 %.