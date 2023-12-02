«دبي أوبرا».. عروض استثنائية لروائع ثقافية عالمية

مع توقع وصول تشكيلة مثيرة من المسرحيات الغنائية وعروض الباليه والحفلات الموسيقية إلى ((دبي أوبرا)) هذا الموسم، ينتظر العديد من سكان وزوار دبي قضاء أمسيات رائعة تجمع بين الأناقة والثقافة والفن، تحت أضواء هذا المبنى الذي يعد شاهداً على التألق المعماري. فوصفت مجلة ((هالو موناكو)) برامج موسم ((دبي أوبرا)) لعام 2023 - 2024 التي بدأت بافتتاح كبير لتحفة تشايكوفسكي ((بحيرة البجع)) بأنها ذات مستوى عالٍ من الجودة بحيث تليق بجمال المبنى وهندسته المعمارية المذهلة.

وفي هذا السياق أشارت المجلة إلى ثريات ((دبي أوبرا)) الأنيقة وأرضياتها الرخامية وجدرانها المصقولة، وإلى تصميم المبنى كسفينة شراعية تقليدية ما يمنح المكان إحساساً بالجمال والرقي، وإلى إطلالاته الخلابة على برج خليفة ما يزيد من جاذبية أمسياته المرحبة والمضيافة.

وعن الغاية من عروض ((دبي أوبرا))، نقلت المجلة قول باولو بتروشيلي، مدير دبي أوبرا: ((إن الهدف يكمن في جعل دبي أوبرا مركز جذب للسياحة الثقافية في دبي، من خلال تقديم إنتاجات رفيعة المستوى تعكس روح التعددية الثقافية لدبي))، لافتاً إلى أن الحفلات والعروض في دبي أوبرا تتميز بالصوتيات المثالية للقاعة والتي يؤكد بتروشيلي على أهميتها ((للاستمتاع بحفلات البوب أو الروك أو الفلوكلور أو الجاز التي تقيمها دبي أوبرا إلى جانب المناسبات الكلاسيكية المهمة)).

كذلك قوله إن ((دبي أوبرا)) تستمر في الريادة باعتبارها ((بيت الثقافات)) الشهير، ومركزاً حيوياً ومبتكراً ونقطة التقاء لتقاطع واندماج اللغات والثقافات من جميع أنحاء العالم بشكل يومي لتقديم تجربة لا مثيل لها، مؤكداً ((التزام دبي أوبرا بخدمة مجتمعها المتنوع، وإقامة الروابط بين الشركات الموقرة والفنانين المشهورين عالمياً الذين يزينون المسرح في موقعها الاستثنائي)).

برامج تعاون

وقال بتروشيلي في حديث مع مجلة ((هالو موناكو))، ((إن الشراكات التي تقيمها ((دبي أوبرا)) مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و((دبي للثقافة))، تحفز النظام البيئي الفني الإقليمي وتعزز الروابط مع المجتمعات المحلية، وإنه من خلال مجموعة من المشاريع، بما في ذلك المهرجانات الموسيقية والمبادرات التعليمية والعروض المسرحية وورش العمل، تهدف أشكال التعاون التآزرية تلك إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي الغني لدبي وإشراك المجتمع بشكل هادف وتعميق الجذور الثقافية)).

كما تحدث إلى المجلة عن البرامج التدريبية ومشروع الأنشودة التي تطلقها ((دبي أوبرا))، قائلاً إنها: ((تزود محترفي الفنون الأدائية الطموحين بالمهارات والمعرفة المطلوبة في الإعداد النظري والعملي لعمليات الصوت والضوء والمسرح، مما يعزز فهم وتقدير أوسع للتنوع الثقافي، وبالتالي التوافق مع روح أوبرا دبي بتعزيز الوئام الثقافي العالمي)).

عروض مقبلة

هذا واختارت المجلة العروض الممتعة التالية هذا الموسم للإشارة إليها، وهي: عرض ((كسارة البندق)) خلال 15 - 17 ديسمبر الجاري، من تقديم مسرح الباليه وأوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا بكازاخستان، والظهور الأول لـ ((مدرسة لا سكالا للباليه)) في ميلانو، من 17 - 18 فبراير المقبل، وهي إحدى أكاديميات الباليه الكلاسيكية البارزة في العالم، وعروض المسرحية الموسيقية ((شبح الأوبرا)) من 22 فبراير حتى 10 مارس المقبلين، وعرض الأوركسترا الشهيرة ((ميوزيك ايتيرنا)) من قبل ثيودور كورنتز من 27 - 28 أبريل المقبل، مع حفلتين مخصصتين لـ ((تشايكوفسكي)) و((فاغنر)).

واختارت ((أسبوع الموسيقى السينمائية)) الأول من نوعه في ((دبي أوبرا)) بين 9 - 10 مايو المقبل والمكرس لتكريم الملحنين السينمائيين البارزين، مع الاحتفاء بـ ((أنيو موريكوني)) على أن يختتم بالإشارة إلى موهبة تشارلي شابلن مع عرض فيلم ((طفل)) الكلاسيكي للفنان. كما عرض فرقة ((باليه أوبرا روما)) الأول في الإمارات من 25 إلى 26 مايو المقبل، والذي تقدم خلاله مصممة الرقص وراقصة الباليه اليونورا اباجناتو، أداءً استثنائياً مكتملاً بأزياء إحدى العلامات التجارية، وفق المجلة.