مباراتان تحددان هوية الصاعدين للدور الـ 16 لأغلى الكؤوس اليوم

تتضح، اليوم، هوية الفريقين الصاعدين لدور الـ16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بإقامة مباراتين ضمن الدور الرابع للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر. وتجمع مواجهتا اليوم كلاً من دبا الفجيرة ضد الجزيرة الحمراء بملعب تحفة النواخذة، ويستقبل دبا الحصن ضيفه العربي أيضاً بالساحل الشرقي، والفائز من كل مباراة ينضم لفرق دوري أدنوك للمحترفين الـ14 لبدء مواجهات دور الـ16 للمسابقة الأغلى.

رد الاعتبار

ي المباراة الأولى، يتطلع دبا الفجيرة إلى تكرار فوزه على ضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين ضمن الأسبوع العاشر من دوري الهواة، ولذلك يتطلع الفريق الضيف إلى رد اعتبار هزيمته السابقة ووضع قدم للمرة الأولى في دور ثمن نهائي الكأس الغالية.

ووصل النواخذة لهذا الدور بعد إقصاء العروبة متصدر مسابقة الدوري بالفوز عليه بنتيجة عريضة برباعية نظيفة، وهي الخسارة الوحيدة للعروبة منذ بداية الموسم، في وقت وصل فيه الجزيرة الحمراء لدور الأربعة بعد تخطيه عقبة الذيد بنتيجة 3 - 0.

شعار الفوز

وتجمع المباراة الثانية دبا الحصن ضد فريق العربي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ولا بد من فائز اليوم، وصعد دبا الحصن لهذا الدور بعد فوزه بعد التمديد على سيتي 3 - 1، في وقت فاز فيه العربي على غلف أف سي بركلات الترجيح بعد نهاية مباراة دور الثمانية على وقع التعادل الإيجابي 2-2.

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