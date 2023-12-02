مهدي قائدي يتوهج مع «النمور» ويصل إلى 6 أهداف

توهج مهدي قائدي مهاجم اتحاد كلباء ((النمور))، مع فريقه في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي شهدت إحرازه 6 أهداف بنهاية الجولة التاسعة في وصافة قائمة هدافي المنافسة، مؤكداً أنه صفقة ناجحة لـ((النمور)) الذي كسب توقيعه معاراً من شباب الأهلي.

تألق

ونجح مهدي قائدي في الانسجام سريعاً وتألق مع اتحاد كلباء محدثاً فارقاً كبيراً تؤكده أرقامه المميزة بمشاركته أساسياً في 9 مباريات بعدد دقائق 764 دقيقة محرزاً 6 أهداف، مع تقديمه لمستوى متميز أسهم به في جمع النقاط التي وضعت فريقه في المركز التاسع برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

وقدم قائدي مستوى أكثر تميزاً في مباراة أول من أمس، أمام الإمارات ((الصقور)) والتي كسبها اتحاد كلباء ((النمور)) 4 - 2، كان فيها المهاجم الشاب كلمة السر واللاعب الأفضل في أرضية الملعب، والذي منح ((النمور)) نقاط الفوز بإحرازه هدفين، وتسببه في ركلتي جزاء أحرز منهما فريقه هدفين، ونتيجة لتألقه المستمر فإن مهاجم كلباء أصبح من ضمن المنافسين بقوة على لقب هداف البطولة قياساً بالأهداف التي أحرزها حتى الآن، وبصمته الواضحة في انتصارات ((النمور)) مع تطور مستواه الملحوظ في جميع المواجهات.

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