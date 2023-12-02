ألمانيا بطلة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً

أحرزت ألمانيا لقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4 - 3، إثر تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي أمس في مدينة سوراكارتا الإندونيسية.

وهذا اللقب الأول لألمانيا التي بلغت نهائي نسخة 1985 الافتتاحية، وحلّت ثالثة في 2007 و2011 ورابعة في 1997.

أما فرنسا، فأخفقت في إضافة لقبها الثاني بعد 2001 عندما فازت على نيجيريا بثلاثية نظيفة.

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