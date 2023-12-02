ألمانيا بطلة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرزت ألمانيا لقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4 - 3، إثر تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي أمس في مدينة سوراكارتا الإندونيسية.
وهذا اللقب الأول لألمانيا التي بلغت نهائي نسخة 1985 الافتتاحية، وحلّت ثالثة في 2007 و2011 ورابعة في 1997.
أما فرنسا، فأخفقت في إضافة لقبها الثاني بعد 2001 عندما فازت على نيجيريا بثلاثية نظيفة.
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