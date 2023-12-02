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«طائرة شباب الأهلي» تلتقي سادا كروزيرو البرازيلي ودياً

12/2/2023 7:28:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف فريق رجال الطائرة بنادي شباب الأهلي، فريق سادا كروزيرو البرازيلي، في تجربة ودية في السابعة من مساء اليوم ، في صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، ضمن تحضيرات ((فرسان دبي)) للدوري العام، والذي يتصدره الفريق بعدما حقق 4 انتصارات، وجمع 12 نقطة. فيما يعتبر الفريق البرازيلي من الأندية الشهيرة على مستوى العالم، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين، كما حقق بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2013 و2015 و2016، وحاز بطولة الدوري البرازيلي 5 مرات، وبطولة أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال 3 مرات.

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