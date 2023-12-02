منتخبنا يشارك في «عالمية أصحاب الهمم» بتايلاند

توجهت بعثة المنتخب الوطني من أبطالنا أصحاب الهمم إلى تايلاند للمشاركة في ((الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية 2023)) والتي تقام بمشاركة 36 دولة وأكثر من 1000 رياضي.

تضم البعثة 22 لاعباً ولاعبة في 5 رياضات هي: ألعاب القوى، رفعات القوّة، السباحة، الرماية والدراجات. وهم: أحمد نوّاد، محمد المزروعي، محمد الكعبي، محمد الشحِّي، يحيى البلوشي، على المهيري، أحمد المازمي، زياد الحارثي، راشد المُحرَّمي، محمد عثمان، عبَّاد علي، ذكره الكعبي ونورا الكتبي، سيف الزعابي، فهد محمّد وموزة الزيودي، و محمد الحارثي، ومحمد الشحِّي، حبيب البلوشي، أحمد النقبي، ويحيى البلوشي، وسالم الجنيبي.

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