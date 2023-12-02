-->

Sunday, 03 December 2023 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا يشارك في «عالمية أصحاب الهمم» بتايلاند

12/2/2023 7:28:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توجهت بعثة المنتخب الوطني من أبطالنا أصحاب الهمم إلى تايلاند للمشاركة في ((الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية 2023)) والتي تقام بمشاركة 36 دولة وأكثر من 1000 رياضي.

تضم البعثة 22 لاعباً ولاعبة في 5 رياضات هي: ألعاب القوى، رفعات القوّة، السباحة، الرماية والدراجات. وهم: أحمد نوّاد، محمد المزروعي، محمد الكعبي، محمد الشحِّي، يحيى البلوشي، على المهيري، أحمد المازمي، زياد الحارثي، راشد المُحرَّمي، محمد عثمان، عبَّاد علي، ذكره الكعبي ونورا الكتبي، سيف الزعابي، فهد محمّد وموزة الزيودي، و محمد الحارثي، ومحمد الشحِّي، حبيب البلوشي، أحمد النقبي، ويحيى البلوشي، وسالم الجنيبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN02122023000110011019ID1107526170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث