«كأس جوهرة تاج زايد» يجتذب نخبة الخيول في أبوظبي اليوم

تتنافس 16 من نخبة الخيول على لقب كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2200 متر في الحفل الثالث الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، ويتألف من 7 أشواط بمجموع جوائز مالية قيمتها 6 ملايين و 380 ألف درهم يتنافس عليها 110 خيول تسعى لبلوغ منصات التتويج، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وسيكون الجمهور على موعد مع جوائز قيمة أبرزها السحب على 3 سيارات خلال الأمسية.

ويستهل الحفل عند السادسة والنصف مساء بجولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول منها ((إيه أف الزاهي))، ((الليث))، ((أي اس جنجال))، وتبلغ جوائز الشوط 100 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 150 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة ((أتش إم الشاهين))، ((رمز مسقط))، ((جنان)).

ويجذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) لمسافة الميل والمخصص للمهرات والأفراس، والبالغة جائزته المالية 150 ألف درهم، 16 خيلاً في الشوط الثالث، منها ((إكليل عذبة))، ((جزيلة))، ((أوبتيميزم)).

ويقام في الشوط الرابع سباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- كأس اليوم الوطني، لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً والذي تبلغ جائزته المالية نصف مليون درهم، ومن الخيول المرشحة للقب ((حراب))، ((بالعزم))، ((إيه اف الوجل)).

قمة الإثارة

وتتوقف الأنفاس مع قمة الإثارة في الشوط الخامس مع سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر البالغة جائزته المالية 5 ملايين درهم، بمشاركة 16 من نخبة الخيول القوية التي أكملت تحضيراتها للسباق الأبرز بطموح التتويج باللقب وسط اهتمام كبير، ومن الخيول المشاركة ((متباهي عذبة)) العائد إلى عذبة للسباقات بقيادة جين برنارد أيكويم، ((نور الموري)) للشقب للسباقات بقيادة أوليفييه بيليه، ((بركة)) لسلطان علي بقيادة كونور بيسلي، ((إيلاف)) لياس للسباقات بقيادة أوسكار شافيز، ((حميم)) العائد إلى إسطبلات العجبان بقيادي أدري دي فريز، ((أبيس)) لواثنان للسباقات بقيادة مايكل بارزالونا، إضافة إلى حامل اللقب ((فيرست كلاس)) بقيادة باتريك دوبيس.

وفي الشوط السادس يقام سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان –تكافؤ لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة ((ريبال عذبة))، ((أنديس داي))، ((إيه اف يطوي)).

المهجنة الأصيلة

ويختتم الحفل في الشوط السابع بسباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان– كأس اليوم الوطني لمسافة 1600 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة برعاية نادي أبوظبي للفروسية، والذي تبلغ جائزته المالية 380 ألف درهم يتنافس عليها 16 خيلاً منها، ((خزام))، ((ساند دوناتو))، ((ويسترن رايتر)).

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