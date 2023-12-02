خيول منصور بن زايد تحرز «ثنائية» بالحفل الرابع لمضمار العين

واصلت خيول الوثبة وياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تألقها في المضمار العيناوي لتحقق الثنائية في رابع سباقات المضمار أول من أمس، وذلك بعد أن اكتسح المهر ((زاجر الوثبة)) للوثبة للسباقات منافسيه، ليتوج بلقب شعبية الروضة في الشوط الأول برعاية مبادلة، لمسافة 2000 متر، وبإشراف جان كلود، وتحت قيادة ريان كوراتولو، لم يجد المهر الأشقر صعوبة تذكر في الابتعاد عن أقرب الملاحقين له بمسافة طويلة بلغت 5.5 أطوال قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:19:61 دقيقة.

وأكمل المهر ((فارس)) لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، الثنائية بفوزه بلقب كأس القوائم في الشوط الثاني الرئيس للحفل برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لمسافة 1800 متر، قطعها المهر الأشقر في 02:04:04 دقيقة وبفارق 5.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

السباق الرابع

وكان المضمار العيناوي استضاف سباقه الرابع هذا الموسم بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات المضمار العيناوي، وعبدالله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحشد كبير من عشاق سباقات الخيول. فاز المهر ((كارامبار)) لعذبة للسباقات، بإشراف سيف الدين ديب، وقيادة ريتشارد مولن، بلقب الخزنة في الشوط الثالث للخيول المبتدئة برعاية طيران الإمارات، لمسافة 1600 متر، وجاء الفوز بفارق 2.25 طول عن أقرب الملاحقين، وبزمن قدره 01:51:27 دقيقة.

فوز

ظفر الجواد ((تاج العز)) لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الخبيصي في الشوط الرابع برعاية أريج الأميرات لمسافة 1600 متر، وجاء الفوز بفارق 3 أطوال عن منافسيه وبزمن 01:51:52 دقيقة، وخطف الجواد ((جاكار بي آر)) لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داؤود، وقيادة قيس البوسعيدي، لقب المويجعي، في الشوط الخامس للخيول المبتدئة، برعاية المسعودي للسيارات - نيسان، لمسافة 1400 متر، وجاء فوز الجواد الرمادي بفارق عنق عن ملاحقه المباشر، بزمن 01:38:53 دقيقة.

تتويج

توجت المهرة ((اهازيج)) لسيف عشير المزروعي، وإشراف أبوبكر داؤود، وقيادة كونور بيسلي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط السادس برعاية الوطنية للأعلاف، للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، وسجلت المهرة زمناً قدره 01:06:78 دقيقة، بفارق رأس عن أقرب الملاحقين، وهذه هو الفوز الثاني للمدرب داؤود، والفارس بيسلي.

وتوج الجواد ((إيه إف يبرهن)) لناصر عسكر، بإشراف ميثاء السويدي، وقيادة قيس البوسعيدي، بلقب المرخانية في الشوط السابع والختامي، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، لمسافة 1000 متر، بفارق ثلاثة أرباع الطول، وبزمن 01:05:44 دقيقة.

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