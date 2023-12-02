مريم علي تهدي إسطبلات الكمدة لقب سباق كأس «أم الإمارات» للقدرة

توجت الفارسة مريم علي كريم بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) للقدرة، لمسافة 100 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة - سيدات، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس في ثاني سباقات الموسم بمشاركة 103 فارسات من مختلف إسطبلات الدولة، والتي تنافست بقوة على الفوز باللقب وبلوغ منصات التتويج، وشهد السباق تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية والمجتمعية والتراثية من داخل قرية الوثبة.

فوز

وسيطرت الفارسة البطلة على مراحل السباق الأربع بالتربع على الصدارة حتى بلوغ خط النهاية لتهدي إسطبلات ((الكمدة)) الفوز الثالث على التوالي باللقب، على صهوة ((شيفروليه آر إم)) بزمن قدره 3:29:37 ساعات، وحلت في المركز الثاني الفارسة علياء عبيد الشامسي من إسطبلات بن ضاعن على صهوة ال سي بيرسيبوليس، بعد أن حافظت على مركزها خلال مسافة السباق ونالت الوصافة بفارق ثانية واحدة، مسجلة زمناً قدره 3:29:38 ساعات، وواصلت الفارسة ماسة عدنان تواجدها في مراكز المقدمة بحصولها على الترتيب الثالث على صهوة ((لاكي بوي دو جوغانت)) من إسطبلات إنجاز بزمن قدره 3:32:58 ساعات.

تتويج

وعقب اعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى من قبل الشيخة شمسة بنت فيصل المعلا عضو برلمان الطفل الإماراتي، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وسبق التتويج، تقديم مسلم العامري درع ((أم الإمارات)) إلى الريم بنت عبدالله الفلاسي.

بدورها ،عبرت الفارسة مريم علي عن سعادتها بنيل لقب السباق، موضحة أن التتويج بلقب سباق يحمل اسم ((أم الإمارات)) فخر لها، ونجاحاً كبيراً في مسيرتها برياضة القدرة، مشيدة بمستوى السباق، مشيرة إلى أن جميع المراحل كانت قوية وعكست رغبة الفارسات في التتويج، وأضافت: كنت واثقة من قوة الخيل وخطة المدرب، نجحنا في تحقيق المهمة بنجاح وهذا اللقب يحسب للإسطبل وكل العاملين.

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