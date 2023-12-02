ميسي يترك الباب مفتوحاً أمام مشاركته في مونديال 2026

لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في مونديال 2026 في كرة القدم، قائلاً إنه يرغب في ذلك ((أكثر من أي وقت مضى))، لكنه أقرّ أن ((الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية)).

وفي حين يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في المونديال المقرّر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أعاد ميسي التأكيد أن ((الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أمريكا)) في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني: ((بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها، سأكون بعمر 39 عاماً، وهو عمر لا يسمح في العادة بالمشاركة في كأس العالم)).

وأردف اللاعب المحترف راهناً في نادي إنتر ميامي الأمريكي: ((قلت سابقاً إنني لا أفكر بالوجود هناك، وبدا الأمر أنني سأعتزل بعد المونديال الأخير، لكن الأمر مختلف تماماً، أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى)).

وهذا أوضح إعلان نوايا من ميسي برغبة المشاركة في الحدث العالمي المقبل؛ إذ منذ إحرازه لقب 2022، كرّر ميسي صاحب الـ36 عاماً أنه سيبقى مع المنتخب بحسب وضعه الراهن من دون التفكير كثيراً في المستقبل.

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