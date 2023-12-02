الوصل يهزم البطائح برباعية ويعزز صدارته في الدوري

عزز الوصل صدارته لجدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 23 نقطة، بعد فوزه على ضيفه البطائح 4 ـ 1، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل بدبي مساء أمس، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، بينما توقف رصيد البطائح عند 12 نقطة، وسجل أهداف الوصل اداما ديالو هدفين في الدقيقتين 16 و66، والكسيس بيريز وهاريس في الدقيقتين 86 و88، وأحرز هدف البطائح مدافع الوصل سفيان بوفنتيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42.

فوز

على جانب آخر، استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات بفوزه العريض على بني ياس 4 ـ 1، في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة ويقفز للمركز الخامس في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 13 في المركز السابع.

واستفاق الجزيرة بعد 4 مباريات في الدوري لم يتذوق فيها طعم الفوز، لعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب البرازيلي جواو فيكتور.

سيطرة

أنهى الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدفين، بعدما افتتح نيسكينز كيبانو التسجيل مبكراً في الدقيقة 5، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 28. وواصل تفوقه في الشوط الثاني، إذ نجح علي مبخوت في تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 65. وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة بالهدف الوحيد للسماوي في الدقيقة 75.

واختتم البديل برونو رباعية الجزيرة في الدقيقة 79.

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