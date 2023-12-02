لعلنا لا ننسى

حقيقة أتذكرها دائماً عاماً بعد عام، كلما حل عيد الاتحاد الذي بلغ عامه الثاني والخمسين، وها هي دولتنا، ترفل في عز ورخاء وأمان، أدامه الله عليها وعلى قادتها وشعبها وعموم من يعيش على أرضها الطيبة.. نعم الحقيقة تقول: إن المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم كان أول من رفع علم الدولة عالياً خفاقاً خارج الحدود بعد قيام دولة الاتحاد ديسمبر 1971 مباشرة، وفي فترة زمنية وجيزة، كانت أقل من ثلاث أشهر على قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك تحديداً في مارس من العام 1972، عندما شارك المنتخب الوطني في دورة الخليج الثانية بالعاصمة السعودية الرياض، وفاز بالميدالية البرونزية، حينها وقف الكابتن أحمد عيسى على منصة التتويج، وارتفع العلم الإماراتي مع عزف النشيد الوطني.

ولعل هذا الشرف هو الذي ولد لدى الإماراتيين حباً متأصلاً لمنتخبهم، لا سيما أنه تشكل خصيصاً لهذه المناسبة الرياضية والمشاركة لأول مرة مع أشقائه في مناسبة رياضية، ولعل تشكيل المنتخب قبل تنظيم المسابقات الرياضية ومن بينها دوري كرة القدم، يكون حدثاً متفرداً لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر غير الإمارات، وكان ذلك أيضاً أحد أسباب تعلق الناس خاصة من الرعيل الأول بمنتخب الإمارات الوطني.

ولعله من المناسب أن نقول أيضاً إن المنتخب وفي ظل اهتمام حكومي وشعبي غير مسبوق، استطاع ((الأبيض)) أن يصل إلي نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990، وكان عمره الكروي من عمر الدولة، لم يتجاوز الـ 18 عاماً، وفي المحاولة الثانية فقط من المشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال، وكان ذلك من وجهة نظر المراقبين يشبه المعجزة، وكان منتخب الإمارات في تلك المشاركة العالمية يعد المنتخب الأول الذي يشارك في المونديال وعمره الكروي لم يتجاوز الـ 18 سنة.

آخر الكلام

نذكّر بهذه الأمجاد والذكريات الجميلة الدالة حتى نستعيد قوتنا الكروية مرة أخرى، لا سيما على صعيد المنتخب الوطني، فقد آن الأوان لذلك، مع بلوغ العام الـ 52، من عمر الدولة، التي أصبحت عنواناً للتقدم، الذي يضرب به المثل في شتى الميادين، عاشت الإمارات، وعاش اتحادها.