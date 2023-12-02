المرونة المناخية ركيزة المجتمعات الحضرية المستدامة

كثيرة هي التصورات والاقتراحات اليوم لتصميم وإدارة مدن المستقبل والمجتمعات الحضرية وتطوير خدماتها المقدمة لسكانها في أنحاء العالم.

بعضها يركز على النمو الاقتصادي، وبعضها الآخر يبحث عن توفير وتسهيل حلول التنقل المتكاملة، ويضع آخرون جودة الحياة أولوية لتلك المجتمعات الحضرية المستقبلية.

يأتي ذلك، فيما تعلن الأمم المتحدة أن نسبة سكان المدن والتجمعات الحضرية تجاوزت النصف عالمياً منذ سنة 2018 ووصلت إلى أكثر من 55 %، مع توقع المنظمة الدولية أن تتجاوز تلك النسبة الثلثين لتبلغ 68 % بحلول سنة 2050.

ومهما تنوعت تلك التصورات واختلفت تلك التصميمات، هناك قاسم مشترك بينها جميعاً وهو ضرورة تحقيق معايير الاستدامة والمرونة المناخية ركيزة لا غنى عنها لتصميم المجتمعات الحضرية المستدامة ومدن المستقبل الرائدة القادرة على الحد من تداعيات التغيّر المناخي والتكيّف معها.

وترسيخ ممارسات الاستدامة في التفكير التصميمي المستقبلي من المفاهيم الجوهرية التي يركز عليها مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي ينعقد على أرض دولة الإمارات بعدما وجّه دعوة مفتوحة لأكثر من 1000 مدينة لاستشراف مستقبل المدن والمجتمعات البشرية المستدامة.

وفي دولة الإمارات، شكّلت الاستدامة ركيزة راسخة في مختلف استراتيجياتها التنموية، منذ قيام اتحادها قبل أكثر من خمسين عاماً. واليوم تواصل قيادة الدولة هذا المسار الواعي مناخياً الذي أرساه الآباء المؤسسون، وهو ما توجّته قبل عامين بإعلانها عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050.

ودبي، حيث تقام فعاليات هذا المؤتمر المناخي الأهم عالمياً بمشاركة المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمسؤولين والمتخصصين والخبراء من مختلف التخصصات، تواصل ترسيخ موقعها نموذجاً ريادياً لممارسات الاستدامة التي تطورها بشكل تصاعدي ومستمر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخدمات ومرافق المجتمعات الحضرية.

وتترجم بلدية دبي تلك التصورات والتصميمات المستقبلية لمدينة عالمية رائدة في مجال الاستدامة عبر مبادرات علمية ملموسة ومبتكرة مثل مشروع التوأمة الرقمية لمدينة دبي، والذي يشكل أداة تكنولوجية متقدمة تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لقياس البصمة البيئية للمباني والمرافق والخدمات المزمع تطويرها، إلى جانب استشراف الاحتياجات المستقبلية وتوفير الحلول المبتكرة المستدامة لسكان المدينة.

ومن منصة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي تشارك فيه بلدية دبي شريكاً استراتيجياً للمسار، ستعرض بلدية دبي النموذج الريادي لدبي ودولة الإمارات في تصميم وتطبيق وتنفيذ مبادرات الاستدامة الرائدة والمبتكرة في دبي والدولة.

وستعلن بلدية دبي في «كوب 28» مبادرات بيئية على مستويات تحقيق الحياد الكربوني في العمليات، والاستدامة الكاملة للمباني، ومضاعفة المساحات الخضراء، وزيادة رقعة المحميات الطبيعية، واستدامة منظومة الصرف الصحي ومعالجتها بشكل كامل، وتطبيق مبدأ صفر النفايات في العقود القليلة المقبلة.

وتهدف بلدية دبي لتحقيق الحياد المناخي في عملياتها بحلول سنة 2050 على عدة مراحل وهي تغيير السياسات، وتغيير السلوكات، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتحقيق التحول الكهربائي، واعتماد الطاقة المتجددة، والتقاط وتخزين الكربون، كما تركز بلدية دبي في الحياد الكربوني على عدة مجالات وهي الطاقة النظيفة، والعمل المناخي، والمباني الخضراء، والتصميم المرن مناخياً، والمواد الصديقة للبيئة، وإدارة المياه، وإدارة النفايات.

وتعرّف بلدية دبي جمهور الحدث العالمي بمشروعاتها واستراتيجياتها الشاملة في العمل المناخي وتعزيز الشراكات فيه وتصميم المستقبل المستدام ودعم تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات 2050.

وتؤكد بلدية دبي مبدأ الشراكة والتعاون وتبادل المعارف والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص لتصميم مدن ومجتمعات المستقبل المستدامة المرنة مناخياً، القادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

كما نرى أن هذا التوجه المستدام يجب أن يشمل الجميع بدءاً بمصممي السياسات وصنّاع القرار ووصولاً إلى الشرائح المجتمعية المختلفة والأفراد، لضمان نجاح نماذج مستقبلية مستدامة للمدن والمجتمعات الحضرية.

وإلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي، يشكل تعزيز جودة الحياة في مدن ومجتمعات المستقبل أولوية أخرى عبر توسيع رقعة المساحات الخضراء والمحميات الطبيعية التي تصون التنوّع الحيوي، وترسخ التوازن البيئي، وتحمي الموارد للأجيال القادمة، وهو التزام تحرص عليه بلدية دبي في استراتيجيتها للعقدين المقبلين.

إن توجه الاستدامة الذي تحرص عليه دبي ودولة الإمارات وتسعى لتوسيعه إلى أبعد مدى بالتزامن مع عام الاستدامة وما بعده، سيجعل من مدن المستقبل محركاً لفرص الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، وخاصة مع مشروعات المعالجة المتكاملة لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها بشكل كامل، إضافة إلى استراتيجية صفر نفايات، وتسريع تحوّل الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

هذا التصور المستقبلي واقع ملموس تواصل دبي ودولة الإمارات تحقيقه على الأرض، لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى به في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل الحضرية المستدامة المرنة مناخياً.

المدير العام لبلدية دبي