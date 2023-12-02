في الثاني من ديسمبر منذ عام 1971 خط التاريخ أسمى الكلمات، وتحت راية واحدة تكاتف الأخوة، لبدء المسيرة، مسيرة الاتحاد، ولم يكن إرثاً توارثناه بل عهد تعهدنا به أن نكمل المسيرة ونصل بدولتنا الحبيبة لأعلى مراتب الفخر والنجاح.

عندما أتذكر طفولتي واستعدادي لعيد الاتحاد بتلك الاحتفالات المدرسية، من تقديم وقصائد ورقصات شعبية وفقرات متنوعة، واحتفالات البلاد التي كنت أتلهف لأرى تلك المباني المزينة والمضاءة بألوان العلم عرس كبير وبالفعل عيد نستعد له بجميع الأشكال، كباراً وصغاراً. والجميل أن كل من يعيشون في كنف هذه الأرض الحبيبة أرض الإمارات، يشاركنا مشاعرنا بل إني أحياناً أتفاجأ بكم الوفاء وكم الحب والتقدير الذي يكنه هؤلاء لإماراتنا الغالية. ليس غريباً أو بعيداً أن يكون الشعور كذلك لأن تجربتهم في الحياة على أرض التسامح والسعادة والمساوة واحترام جميع الأديان والجنسيات، هي تلك التربة الخصبة التي أثمرت كل هذا الكم من المشاعر في قلوب الجميع.

اجتهد الأجداد والآباء وما زال قادتنا حفظهم الله مستمرين في طريق رفعة هذا الوطن، هنا يأتي دورنا نحن أبناء الإمارات أن نجتهد ونشد العزم للقمة تلو القمة وفضاء تلو فضاء وإنجاز يلحقه إنجاز، ليرفع اسم دولتنا عالياً وتبقى الإمارات أيقونة في كل مجالاتها والسباقة دائماً بل هدفنا نحو المركز الأول بكل ما تعنيه الكلمة والحرف.

كلنا سفراء لوطننا الحبيب، في كل مكان وزمان وفي كل قول وفعل على أرض الواقع أو العالم الافتراضي، دوماً نضع نصب أعيننا مسؤولية احترام الوطن واسمه ومكانته. ونحافظ على تراثنا وثقافتنا وحضارتنا ونثبت ذلك بأفعالنا وأقوالنا لا ننجرف تحت أي ظرف أو مؤثرات.

هكذا كنا وهكذا نبقى دوماً نرفع أصواتنا عالياً بكل فخر عاش اتحاد إماراتنا.