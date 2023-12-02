ماذا لو تعرفنا على مشاعر النجاح؟

عندما نريد تطوير مهاراتنا في مجال ما، لا بد لنا من الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية المناسبة لتحقيق أهدافنا المرجوة. المهارات المطلوبة للنجاح لا تأتي عن طريق الصدفة، وإنما تحتاج إلى معرفة مواطن القوة والضعف لدى الفرد، وتحديد المهارات التخصصية التي نرغب في التركيز عليها، والحصول على تغذية راجعة من قبل المختصين والخبراء، بالإضافة إلى الانضباط والاستمرارية في التدريب.

جانب مهم قد نغفل عنه في طريقنا للوصول لأهدافنا، وهو الجانب الشعوري من القصة.

يعتمد النجاح والإنجاز أيضاً على الشعور الإيجابي المتزن، وتمرين فهم المشاعر المطلوبة للنجاح، لا يقل أهمية عن تمرين فهم المهارات. المشاعر الجيدة هي صديق داعم للإنسان الناجح.

استثمار مشاعرنا لصالحنا وتطويرها سيساعدنا في تحقيق المزيد من النجاحات. فهم مشاعرنا تجاه أنفسنا والآخرين تمرين مهم، لأن كل شعور نمر به هو رسالة ودرس لنا إما للتوقف أو المراجعة أو للاستمرار.

البقاء حبيسين في مشاعر الماضي بالتأكيد هو ليس الحل! فالماضي خادم جيد إذا عرفنا كيف نروضه ونستخرج أفضل ما فيه من مشاعر إيجابية حتى نعيشها هنا والآن مع هندسة مشاعر جديدة وأفضل تتناسب ومستقبلنا.

هناك أكثر من 30000 شعور يمكن أن يمر به الإنسان خلال فترة حياته، ولكن أغلبنا يختار أن يعيش في صندوق المشاعر الأساسية الستة، وهي الغضب والحب والخوف والفرح والحزن والدهشة حسب تصنيف عجلة المشاعر.

القياس المادي للوصول للهدف قد يكون سهلاً، وذلك عن طريق تحديد وقياس المستهدفات المعتمدة، ولكن قياس الشعور والخروج من صندوق المشاعر الأساسية، واختيار التصنيف الدقيق للمشاعر التي نواجهها ليس سهلاً بالتأكيد، خصوصاً عند وصف المشاعر الجديدة التي نود أن ننغمس فيها أو نحلّق معها، ولكننا لا نعرفها جيداً بسبب أننا لم نجربها من قبل.

ماذا لو قمنا بتطوير هويتنا المشاعرية لمحاكاة مشاعر النجاح للوصول إليه بشكل أسرع؟ ماذا لو أدركنا بأن تطوير وفهم جانبنا الشعوري سيدعمنا في عيش تجربة حياتية غنية وأفضل؟