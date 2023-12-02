هل انتهى الأدب العظيم؟

يعلم كل أصدقائي، وربما معظم قرائي كذلك، أنني أحب نجيب محفوظ كثيراً، وعندي أن بعض الروايات التي كتبها محفوظ تتفوق أسلوباً ومعالجة وفكرة وعمقاً على أكثر الأعمال الروائية الخالدة، فـ((الحرافيش)) و((أولاد حارتنا)) و((الثلاثية)) لا تقل عظمة عن ((مائة عام من العزلة)) و((الحب في زمن الكوليرا)) و((الجريمة والعقاب)) إن لم تتفوق عليها.

لقد أمضيت زمناً طويلاً في قراءة أعمال محفوظ الروائية، اكتشفته وتعرفت على تفاصيل أسلوبه وتطور فكره وفلسفته في كل مرحلة من مراحل مشروعه السردي العظيم، بدءاً بالرواية التاريخية التي أطلق فيها العنان لعشقه للتاريخ الفرعوني بروايته الأولى ((عبث الأقدار)) عام 1939، ومن ثم الرواية الفلسفية فالواقعية الاجتماعية، إضافة لمجموعاته القصصية العديدة.

اليوم، لا أرى أن نوبل أضافت لمحفوظ اعترافاً ولا تخليداً، فمحفوظ على كل الأحوال كان إذا رحل عن عالمنا دون أن ينال نوبل فإنه قد حجز مكانه بين الخالدين الكبار في التاريخ، الكبار الذين تركوا اسماً أكبر من سنوات أعمارهم وحجم منجزهم، اسماً يوازي التاريخ نفسه، ومحفوظ واحد من الآباء العظام في سجل الثقافة في مصر، وهو تاريخ موازٍ لا يقل عظمة عن أي مرحلة من مراحل تاريخ مصر العظيم.

بالأمس، طرح أحد الأصدقاء على متابعيه سؤالاً على صفحته في الفيسبوك حول رؤيتهم لوضع الثقافة وآبائها في الوقت الراهن في مصر، فجاءت الإجابات معبرة عن إحباط كبير إن في الثقافة الراهنة أو في أهلها الذين لا يراهم الجمهور أهلاً بأن يكونوا آباء للثقافة، والحقيقة فإنه وبعيداً عن الإعجاب والانبهار بهؤلاء الآباء الكبار في الأدب والشعر وفن الرواية والقصة، إلا أن الأمر ليس تقليلاً من حجم أحد ولا تعظيماً لشأن آخرين، لكن من ذا يقف في موازاة محفوظ وطه حسين وعبدالرحمن منيف وجبرا إبراهيم جبرا وربيع جابر ونزار قباني في الشرق وتولستوي وتشيخوف وغوركي وستاندال وبلزاك، وهيمنجواي وديكنز وشكسبير وغوغول وغيرهم.. ؟

فهل ينضب معين الإنسانية كلما تقدم الزمن؟ أم أن السرديات الكبرى والأدباء العظام والمفكرين والفلاسفة لهم سياقاتهم وظروفهم وأزمنتهم؟؟