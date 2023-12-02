ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا، وهي مرور 52 عاماً على قيام دولتنا، التي شهدت خلالها تطوراً سريعاً وكبيراً، في كل المجالات، في ظل الرعاية الحكيمة، ودعم قيادة الوطن، التي تؤمن بالعمل الجاد، ما أوصل بلادنا إلى مصاف الدول الكبرى في العالم، وأصبح هذا اليوم يمثل نقطة تحول رئيسية في حياة أبناء الإمارات، كما تتزامن هذه الذكرى الخالدة، لتعيش بلادنا أجمل فرحة، وهي تجني ثمار الجهد الكبير، وتحقيق الطموحات، وبناء الإنسان المواطن، وصولاً إلى أفضل المستويات، والصورة المشرفة في المحافل الدولية كافة، وأعيادنا غير عن كل الأعياد، ونأمل أن تستمر أفراحنا، وأيام الخير والسعادة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وقد حققت الرياضة في عهد الاتحاد، الكثير من القفزات، وارتفع علم بلادنا عالياً خفاقاً في كل المحافل الشبابية والرياضية، ما رفع كثيراً من أسهمنا، وأصبح اسم ((الإمارات))، مميزاً بين الدول المتقدمة حضارياً في العالم، ما حقق لشبابنا الثبات والاستقرار، وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم التي صقلوها، بما وفرته لهم الدولة، من منشآت ومرافق رياضية حديثة، واستقدام العديد من الكفاءات العربية والأجنبية للإشراف الفني، وحقق أبناؤنا العديد من الإنجازات والنجاحات، التي يفتخر بها المواطن والمقيم، فالحب لك وحدك يا وطن.

بهذه المناسبة التاريخية، نعاهد أنفسنا جميعاً إعلاميين ورياضيين وشباباً، أن نؤدي الرسالة الموكلة إلينا بكل أمانة، وأن نجسد أهدافها بالصورة الصحيحة، التي تؤكد مكانة واحترام الإمارات دولياً، وأن نسعى جاهدين لتحقيق هذه الأهداف من خلال الرياضة.

ومن خلال منظومتنا الرياضية، نستطيع أن نحقق أهدافاً سامية عدة، ولكي يؤدي شباب اليوم، دوره الحقيقي، فالشباب هم الشريحة الأهم في العملية التنموية، ومن هذا المنطلق، نرى أهمية دور المؤسسات الحكومية، في دعم شبابنا رياضياً.. والله من وراء القصد