ليبيا.. تشكيل حكومة موحدة قبيل نهاية 2023

صرح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس، أنه سيتم تشكيل حكومة موحدة ومصغرة في ليبيا، قبيل نهاية العام الجاري، على الرغم من التحديات الكبيرة في تنفيذ ذلك، نظراً لرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، وفد أعيان وحكماء مدينة درنة في مكتبه بالقبة، حيث قال إن وجود سلطة واحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات أمر ضروري، مؤكداً ضرورة تبني الأنظمة الانتخابية التي وافق عليها بعدما تمت الموافقة عليها من قبل لجنة ((6+6)) المشتركة. وأوضح صالح أنها تسمح للشعب الليبي باختيار قادة الحكم دون استبعاد أو تجاهل.

وجدد رئيس البرلمان الليبي رفضه الجلوس، والاجتماع، مع الدبيبة في الحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مشترطاً حضور حكومة أسامة حمّاد الاجتماع.

وتركز الأمم المتحدة حالياً الجهود على محاولة تجميع الأطراف المتصارعة في ليبيا، للجلوس على طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية المتنوعة، وتشكيل حكومة موحدة لتحقيق توافق يؤدي إلى إجراء الانتخابات.

مع هذا، تتعثر المحاولات الأممية بعدم مشاركة البرلمان في المفاوضات، ما لم يكن هناك حكومة الوحدة الوطنية بقيادة أسامة حمّاد.

وأدرك باتيلي سابقاً، صعوبة مهمته في جمع القادة الرئيسين، وإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات، وقال إن ((معظم القادة لا يرغبون في الانتخابات والاستقرار، بل يهتمون فقط بالاستفادة غير المتوقعة من النفط والحفاظ على حصتهم من هذا المورد)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز