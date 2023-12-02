أوكرانيا: محطة «زابوريجيا» على حافة حادث نووي

أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية ((إنرغوأتوم))، أمس، أن محطة ((زابوريجيا)) (جنوبي البلاد)، كانت لفترة وجيزة ((على حافة حادث نووي)) خلال الليلة الماضية (الجمعة للسبت)، بسبب انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

وكتبت شركة ((إنرغوأتوم)) الحكومية، التي تدير محطات الطاقة النووية في البلاد على ((تليغرام)): ((الليلة الماضية، حدث انقطاع تام للتيار الكهربائي في محطة زابوريجيا))، وتعين استخدام المولدات.

وأضافت أن التيار عاد بعد ساعات، حوالي الساعة السابعة صباحاً، أمس. وأوضحت الشركة أن الخطين اللذين يمدان المحطة بالكهرباء ((انقطعا))، أحدهما ((انفصل عنه التيار الكهربائي خلال غارة جوية))، مضيفة أن التغذية ((عادت)) بعد ذلك.

وأقرت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا بانقطاع إمدادات الطاقة الخارجية، لكنها أكدت عدم ملاحظة ((أي انتهاك)) لـ((ظروف التشغيل الآمنة)). وأكدت عبر ((تليغرام)) أن مستوى الإشعاع في موقع المحطة ((طبيعي)).

انقطاع مؤقت

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، إن ((زابوريجيا)) ((حرمت مؤقتاً من التيار الكهربائي خلال الليل))، مبينة أنه الانقطاع الثامن خلال 2023. وبحسب ((الطاقة الذرية))، يبدو أن انقطاع أحد الخطين يرجع إلى حادث وقع ((بعيداً عن المحطة))، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مدير عام الوكالة، رافاييل غروسي، في بيان ((انقطاع التيار الكهربائي الأخير، هو تذكير جديد بمدى هشاشة السلامة النووية، وأمن المحطة التي يمكن أن تتأثر بأحداث بعيدة جداً عن الموقع نفسه)). ويهدد انقطاع التيار الكهربائي الأداء السليم للمحطة، بحسب ((إنرغوأتوم))، التي أشارت إلى أن المحطة كانت ((على حافة حادث نووي وإشعاعي)).

وتابعت أن ((متخصصين أوكرانيين)) تمكنوا من إعادة إمدادات الكهرباء من الشبكة الخارجية.

واتهم رئيس الشركة، بيترو كوتين ((القوات (الروسية) بعدم الاكتراث بأمن محطة ((زابوريجيا)) للطاقة النووية)). وأضاف: ((سيستمرون في إثارة أوضاع خطيرة، وابتزاز العالم بأسره بحادث نووي وإشعاعي)).

خطر قائم

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن خطر وقوع حادث نووي، لا يزال قائماً، بعد انقطاع التيار الكهربائي في محطة ((زابوريجيا)) النووية. وتتزامن المخاوف النووية مع تكثيف الجهود الهجومية الروسية في الشرق الأوكراني، بما في ذلك السيطرة على مارينكا في شرقي دونيتسك، في الوقت الذي يدعو الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى تحصينات واسعة النطاق في مناطق ساحات القتال الرئيسة، وعلى طول حدود أوكرانيا مع روسيا، وبيلاروسيا، وفقاً لوكالة ((بلومبيرغ)) للأنباء.

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