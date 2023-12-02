السوداني لبلينكن: نرفض أي اعتداء على أراضي العراق

حذّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، واشنطن من أي ((اعتداء)) على الأراضي العراقية، وسط استئناف القتال في قطاع غزة، والمخاوف من تصعيد إقليمي جديد. في وقت حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحكومة في بغداد، على حماية المنشآت الأمريكية، أو التي يوجد بها أمريكيون.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بين السوداني، وبلينكن، في أعقاب سلسلة هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق، وألقى مسؤولو واشنطن اللوم فيها على جماعات مسلحة. إذ توقفت هذه الهجمات طيلة سريان الهدنة المؤقتة في غزة، الأسبوع الماضي، التي انتهت أول من أمس.

وأكد السوداني لبلينكن ((موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية))، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية. ووفق البيان، جدد السوداني ((التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق)).

واعتبر بيان الحكومة في بغداد أن ((الهجوم)) في جرف الصخر يعد ((تجاوزاً على السيادة العراقية)).

كما ذكر البيان أنه ((تم خلال الاتصال بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي يقوم بها العراق، لاحتواء التداعيات الخطيرة التي خلفتها الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، والعمل على تثبيت التهدئة، وضمان عدم اتساع الحرب، ما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن، والاستقرار، في المنطقة)).

وأواخر نوفمبر الماضي، قصفت الولايات المتحدة، مرتين، مواقع جماعات مسلحة في العراق، رداً على هجمات شنتها الجماعات ضد القوات الأمريكية وقوات من التحالف الدولي.

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