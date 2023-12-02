ماكرون: القضاء على «حماس» يتطلب 10 سنوات من الحرب

تتوالى تصريحات قادة الدول بشأن تطورات الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة ((حماس)) الفلسطينية، وتباينت الانتقادات الدولية بين إدانة استمرار إسرائيل قصفها لغزة، ومطالبة بدعم الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، والدعوة إلى التهدئة.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس إسرائيل من أن هدفها المعلن ((القضاء بالكامل)) على حركة ((حماس)) قد يجر حرباً تمتد 10 سنوات، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خطورة الموقف الحالي في غزة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع.

ودعا ماكرون في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي، السلطات الإسرائيلية لـ((تحديد أهدافها بدقة أكبر))، متسائلاً: ((ماذا يعني القضاء على (حماس) بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر 10 سنوات، لذا يجب توضيح هذا الهدف)).

وشدد على أن ((المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل))، معتبراً أن استئناف ((القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق، وقد شكّل محور العديد من النقاشات)).

كما اعتبر الرئيس الفرنسي أن ((الردّ الصحيح على تنظيم إرهابي ليس القضاء على منطقة بأكملها أو قصف البنى التحتية المدنية بأكملها))، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ ((الأمن الدائم)) لإسرائيل الذي لا يمكن ضمانه إذا أُرسي ((على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة)).

ودعا ماكرون إلى ((مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى (حماس) وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل))، مشيراً إلى أنه متوجه إلى قطر للمساعدة في العمل ((على هدنة جديدة في غزة تفضي إلى وقف إطلاق النار)).

من جهتها ذكرت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أكدا خطورة الموقف الحالي في غزة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي ونائبة الرئيس الامريكي أكدا أيضاً خلال لقاء على هامش قمة المناخ في دبي ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

قال البيت الأبيض إن هاريس ناقشت مع السيسي أفكار واشنطن بشأن خطط ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ((إعادة الإعمار والأمن والحوكمة)).

وأضاف البيت الأبيض أن هاريس، طرحت أهداف إدارتها الرئيسية بعد انتهاء حرب إسرائيل على غزة، فيما تؤكد على ضرورة إعادة توحيد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد.

كما شددت نائبة الرئيس على أن ((حماس)) ليس ((بمقدورها إدارة غزة))، عادة أن هذا أمر ((لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة لأمن إسرائيل، ورفاهية الشعب الفلسطيني والأمن الإقليمي))، حسب بيان البيت الأبيض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز