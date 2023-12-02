الإمارات: الأمم المتحدة لن تتخلى عن السودان

أكدت دولة الإمارات عدم تخلي الأمم المتحدة عن السودان، بعدما أنهى مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب الحكومة السودانية، مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية ((يونيتامس)).

وقالت إن المجلس سيواصل متابعة الانسحاب التدريجي للبعثة ونقل مهامها حتى نهايتها، وقدّرت أن تساعد نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية المستقلة، على فهم الاحتياجات، والقدرات اللازمة، لدعم الشعب السوداني. جاء ذلك في بيان لدولة الإمارات، ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.

وأعربت الإمارات عن شكرها وتقديرها لكافة أفراد ((يونيتامس))، لتفانيهم في أداء مهامهم. وكرر بيان الإمارات الدعوة إلى الوقف الفوري، والدائم لإطلاق النار في السودان، والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه في جدة في مايو 2023، مع تيسير وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. هذا، وأنهى مجلس الأمن، بعثة ((يونيتامس))، وصوّت لصالح إنهاء مهمته السياسية في السودان.

صوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة. ووفق الإعلان الأممي، يكون مجلس الأمن الدولي، اعتمد قراراً بإنهاء تفويض ((يونيتامس))، اعتباراً من اليوم. فيما تبدأ غداً فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، يسمح خلالها لفريق ((يونيتامس))، مغادرة السودان، ونقل مهمات البعثة إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى ((حيثما كان ذلك مناسباً، وبالحد الممكن)).

وأعرب سفيرا المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عن استيائهما إزاء قرار الانسحاب من السودان، لكنهما قالا، إن ((الخطوة كانت حتمية))، نظراً لرغبة الحكومة السودانية في إنهاء وجود البعثة.

ونقلت وكالة ((فرانس برس))، عن نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، الذي صاغت بلاده نص القرار، قوله: ((دعوني أكون واضحاً. المملكة المتحدة لم تكن لتختار إنهاء ((يونيتامس)) في هذه اللحظة)).

وصوتت الولايات المتحدة لصالح القرار، بغية تمكين الانسحاب الآمن والمنظم، بحسب نائب السفير الأمريكي، روبرت وود، الذي قال: ((نشعر بقلق بالغ من أن تقليص الوجود الدولي في السودان، لن يؤدي إلا إلى تشجيع مرتكبي الفظائع ذات العواقب الوخيمة على المدنيين)). وأفاد مسؤولون أمميون، بأن الأمم المتحدة، ستواصل محاولة مساعدة الشعب السوداني، من خلال الوجود المستمر لمختلف الوكالات الإنسانية، بحسب ما أوردت وكالة ((أسوشيتد برس)) الأمريكية للأنباء.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لصحافيين: ((الأمر الواضح، وما يجب أن يكون واضحاً للجميع، هو أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان)). وقال إن المنظمة ستواصل برامجها الإنسانية وبعض المبادرات السياسية.

في سياق آخر، رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الأمن، بالإجماع، الخاص برفع حظر توريد الأسلحة عن حكومة الصومال الاتحادية، الذي تم فرضه عام 1992، واعتبرت، في بيان أمام المجلس، ألقته المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أن القرار تتويج للشراكة بين مجلس الأمن وحكومة الصومال، ما مكن المجلس الاستجابة للدعوات التي كررتها الحكومة بشأن ضرورة مراجعة نظام العقوبات. وأكد البيان دعم الإمارات الثابت، للصومال وشعبه، ومواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لإيجاد حلول مستدامة، تسهم في دعم مستقبل سلمي ومزدهر.

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