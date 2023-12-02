سيئول تطلق أول قمر اصطناعي للتجسس

أعلنت سيئول، أمس، نجاحها في إطلاق أول قمر اصطناعي وطني، لأغراض التجسس، من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا، أول من أمس، بحسب بيان لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية. فيما حذرت بيونغيانغ، واشنطن من مغبة التدخل لمحاولة تعطيل قمر التجسس العسكري الكوري الشمالي.

مؤكدة أنها في حال تم ذلك ستعتبره بمثابة ((إعلان حرب))، وستحشد قوة الردع الحربية لديها إذا أصبح أي هجوم على أصولها الاستراتيجية وشيكاً، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في كوريا الشمالية. يأتي إطلاق القمر الجديد، تتويجاً لمساعي سيئول في الحصول على قدرات استخباراتية فضائية، وسط تزايد تهديدات جارتها الشمالية، وفق مراقبين، ما يعني تنامي التنافس الأمني بين الكوريتين.

ونقلت وكالة ((يونهاب))، الكورية الجنوبية، للأنباء، عن مسؤول في وزارة الدفاع بسيئول، قوله إن الأخيرة باتت تملك قمراً اصطناعياً لأغراض التجسس على نشاطات بيونغيانغ النووية.

وأضاف: ((تعد تكنولوجيا أقمارنا الاصطناعية بين الخمس الأولى على مستوى العالم)). ووفق ((يونهاب))، تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق 4 أقمار اصطناعية أخرى، بنظام رادار الفتحة التركيبية (SAR) بحلول 2025. في الغضون، انتقدت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، على التلميح بإمكانية تعطيل قمر التجسس العسكري الكوري الشمالي من الجانب الأمريكي، وأكدت بيونغيانغ أنها ستعتبر ذلك بمثابة ((إعلان حرب)).

وأصدر متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، بياناً، قال إنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتهاك حقوق بلاده الفضائية، فإنها ((ستفكر في اتخاذ إجراءات استجابة للدفاع عن النفس، لتقويض، أو تدمير جدوى أقمار التجسس الأمريكية)). وفي بيان آخر، صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، قالت بيونغيانغ، إنها ستتخذ إجراءات مضادة بحق ((القوات الخاضعة)) للولايات المتحدة، والأفراد، والمنظمات الأمريكية التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية، وتنفذها.

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