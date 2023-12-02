قصف إسرائيلي جوي وبري وبحري على معظم مناطق غزة

صعد الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، منذ انتهاء الهدنة هجومه الجوي والبحري على قطاع غزة، حيث نفذت طائرات وبوارج حربية إسرائيلية قصفاً عنيفاً على مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومدينة دير البلح وسطه، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 150 شخصاً، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 400 هدف، منذ انتهاء الهدنة مع حركة ((حماس))

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)) نقلاً عن مصادر محلية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على مدينة خان يونس، مضيفة: إن الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.

ولم يترك الطيران الحربي الإسرائيلي ولا المدفعية منطقة في قطاع غزة دون قصف، لكن النصيب الأكبر منذ إعلان إسرائيل عودتها لقصف القطاع كان لخان يونس ورفح، محافظتي الجنوب، اللتين تطالب إسرائيل سكانهما- وجلهم نازحون - بالنزوح مجدداً.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس، إن الطائرات الإسرائيلية واصلت شن سلسلة غارات وصفتها بالعنيفة على منازل المواطنين في منطقتي الشيخ نصر وبني سهيلا، وأضافت: إن الشظايا وصلت إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، تؤوي مئات النازحين.

قصف كثيف

وبحسب الوكالة فإن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس، فيما أفاد تلفزيون ((فلسطين)) بمقتل أكثر من 100 شخص في قصف طائرات إسرائيلية منزلاً يؤوي عائلات ونازحين بمخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وذكر تلفزيون ((فلسطين)) في وقت سابق أن أكثر من 40 شخصاً قتلوا إثر قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون في مدينة غزة.

وفي حي الشجاعية بمدينة غزة أيضاً قالت قناة ((الأقصى)) إن 11 شخصاً قتلوا في قصف جوي إسرائيلي على منزل، كما استهدف طيران اسرائيل محيط سوق اليرموك وسط مدينة غزة، ودمر 3 منازل، و3 مساجد في خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب تلفزيون ((فلسطين)) فإن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أمس ارتفع إلى 2460، والجرحى إلى 650 شخصاً.

نيران البوارج

وفتحت بوارج حربية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على المناطق الساحلية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأسقطت عشرات القنابل المضيئة في سماء المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل ما لا يقل عن 150 شخصاً في الضربات الإسرائيلية.

وأعلن متحدث صحة غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 15207 قتلى، و40,652 مصاباً. وقال أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي: إن 280 من الكوادر الطبية قتلوا وجرح مئات آخرون منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى اعتقال 31 آخرين، وأوضح أنه تم استهداف 130 مؤسسة صحية، وإخراج 20 مستشفى عن الخدمة، واستهداف وتدمير 56 سيارة إسعاف.

وقال الدفاع المدني بغزة، إنه يحتاج بشكل عاجل لآليات للاستمرار في انتشال الجثث من تحت الأنقاض، مضيفاً: ((لم نستطع انتشال جثث في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة))، ومن جهته أكد مدير مستشفى العودة بشمال غزة أن لديهم عجزاً كبيراً في توافر وحدات الدم لإنقاذ الجرحى.

في الأثناء قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أمس السبت: ((إننا نضرب حالياً أهدافاً عسكرية لحماس في كل أنحاء قطاع غزة)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف ((أكثر من 400 هدف إرهابي)) في قطاع غزة، منذ انتهاء الهدنة، حسبما نقلت وكالة ((الصحافة الفرنسية)). وأكد الجيش مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الضربات، مضيفاً: إن الطائرات الحربية قصفت ((أكثر من 50 هدفاً في هجوم مكثف في منطقة خان يونس)) بجنوب القطاع.

وذكرت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) أن ((معارك برية واسعة النطاق)) اندلعت حول مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من القطاع، وقال الجيش الإسرائيلي إن بعض قيادات ((حماس)) كانت موجودة في المنطقة.

كشف الجيش الإسرائيلي، أمس، لأول مرة عن مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، خلال هجوم السابع من أكتوبر، مؤكداً أن جثته لدى حركة ((حماس)).

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