مفاوضات تجديد الهدنة تتعثر.. وانسحاب فريق «الموساد»

قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة فريق جهاز الاستخبارات (الموساد) من الدوحة بعد بلوغ ((طريق مسدود)) في المفاوضات الرامية لتجديد الهدنة وتبادل محتجزين مع حركة ((حماس))، وفق ما نقلت ((وكالة الصحافة الفرنسية)).

وقال المكتب في بيان: ((بعد بلوغ المفاوضات طريقاً مسدوداً، وبتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الموساد ديفيد بارنياع فريقه في الدوحة بالعودة إلى إسرائيل)).

وكشف مصدر مطلع لـ((رويترز)) أن فريقاً من الموساد الإسرائيلي موجود بالدوحة لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين. وأضاف المصدر إن محادثات الموساد تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.

وفي الأثناء، حملت حركة ((حماس))، الفلسطينية، أمس، إسرائيل المسؤولية عن عدم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ((برفضها التعاطي الإيجابي مع العروض التي تلقتها عبر الوسطاء)).

وقالت في بيان، ((في الوقت الذي أبدينا تجاوباً مع الوسطاء في التفاوض من أجل تمديد التهدئة الإنسانية المؤقتة، فإننا نؤكّد أنَّ إسرائيل تتحمّل كامل المسؤولية عن عدم تمديدها، برفضها التعاطي الإيجابي مع العروض التي تلقتها عبر الوسطاء)).

وقالت إسرائيل إن ((حماس)) انتهكت شروط الاتفاق بإطلاق صواريخ باتجاه أراضيها في الليل. ودوت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية جنوبي إسرائيل بالقرب من غزة بعد ظهر الجمعة.

وأعلنت قطر تواصل مساعي وساطتها مع الشركاء كافة لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة،

وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة ((فايننشال تايمز)) البريطانية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل تخطط لـ حرب طويلة تمتد لمدة عام أو أكثر على قطاع غزة..وبحسب تقرير الصحيفة، تتضمن الاستراتيجية الإسرائيلية متعددة المراحل، قيام القوات المتمركزة داخل شمال غزة بتوغل وشيك في عمق جنوب القطاع. ووفقاً للصحيفة سيركز الهجوم المخطط له جنوبي قطاع غزة على خانيونس، ثاني أهم مركز حضري في غزة، وكذلك رفح في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.

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