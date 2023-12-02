«فرجان دبي» تحتفي بعيد الاتحاد في الأحياء السكنية

تنظم ((فرجان دبي))؛ المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، باقة متنوعة من الفعاليات احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، على مدار 8 أيام، في بيئة تسودها مشاعر حب الوطن والانتماء والولاء، تعبيراً عن مدى أهمية هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وتأتي هذه الفعاليات برعاية وتمويل من ((صندوق الفرجان))، الذي أطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عضو مجلس دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

كما تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص ((فرجان دبي)) على المشاركة في المناسبات الوطنية لتعزيز أواصر التلاحم المجتمعي بين أفراد أحياء دبي المختلفة، من خلال عدد من المبادرات المتنوعة.

وانطلقت أجندة الفعاليات والبرامج الاحتفالية في أحياء دبي السكنية منذ السبت 25 نوفمبر وحتى السبت 2 ديسمبر، في أجواء اجتماعية وترفيهية وتراثية يلتقي في رحابها أبناء الفريج الواحد ويتشاركون عدداً من الأنشطة، التي تتنوع بين الفعاليات الرياضية والثقافية والمسابقات وعروض المأكولات الشعبية وورش العمل الفنية وغيرها.

وقالت علياء الشملان، مؤسس ومدير عام مبادرة ((فرجان دبي)): تجسد الفعاليات التي تجرى في جميع أحياء دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولتنا، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة المجيدة، وتتيح لسكان الأحياء فرصة المشاركة الواسعة في مختلف البرامج التي تنظمها ((فرجان دبي))، وإثرائها بالأفكار المبتكرة.

وإطلاع الأجيال الجديدة على تقاليد الأجداد الأصيلة، بما يحقق هدفاً رئيسياً للمبادرة يتمثل في صون التراث الشعبي بجميع مفرداته وترسيخ التلاحم المجتمعي والتواصل بين مختلف الأجيال، وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وتمسك أبنائها بالهوية الوطنية.

وأضافت: عملت ((فرجان دبي)) على اختيار الفعاليات بطريقة مدروسة تناسب جميع الشرائح العمرية، بما يتوافق مع خصوصية هذه المناسبة الوطنية الغالية، وبطريقة تمزج بين المعرفة والترفيه، وهو ما لقي إقبالاً من الأسر على المشاركة في عشرات الأنشطة التي شهدتها وما زالت تشهدها مختلف الفرجان في دبي.

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات ستؤسس لانطلاقة جديدة في عمل المبادرة في إطار سعيها لتعزيز التعاضد بين سكان الأحياء، منوهة بأهمية الأنشطة في صقل المواهب بمجالات التصوير التراثي، والرسم، ودورها في الحفاظ على مهن تراثية مثل صناعة الفخار، وإعداد المأكولات الشعبية.

مسابقات متنوعة

وبدأت فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد في فريج المرموم يوم السبت 25 نوفمبر، حيث تم تنظيم فعالية ((قمرا)) المخصصة للنساء في كافيه هيدن. ويستكمل الفريج مشاركته في الاحتفالات بتنظيم ((سباق فريج المرموم التراثي)) بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في الأول من ديسمبر، وذلك في ميدان المرموم لسباقات الهجن.

كما نظمت ((فرجان دبي)) فعالية ((الدانة)) في فريج جميرا يومي 28 و29 نوفمبر، بهدف إحياء التراث البحري عبر العروض الحية وورش العمل والتصاميم الجذابة، أما في فريج البرشاء، فقد نظمت ((فرجان دبي)) ورش عمل للأطفال في حديقة البرشاء جنوب، يوم الاثنين 27 نوفمبر، بهدف تحفيز الإبداع بين الأطفال.

قيم أصيلة

وشهد فريج الخوانيج عدداً من الورش والعروض الترفيهية المستلهمة من التراث المحلي، التي تحتفي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، عبر فعالية ((تلي)) التي انطلقت أمام الحديقة القرآنية بالقرب من مجلس الخوانيج يومي الأول والثاني من ديسمبر، حيث كان الجمهور على موعد مع تشكيلة واسعة من الأنشطة التي تجسد ما تحمله الثقافة الإماراتية من قيم أصيلة.

ونقل فريج الخوانيج سكانه في رحلة بين الماضي والحاضر عبر ورشة ((صناعة العطور بالخلطات العربية))، حيث استهدفت هذه الورشة مساعدة رواد الأعمال لا سيما الشباب على بدء مشاريعهم الصغيرة في مجال العطور.

وتعرف أهالي فريج الخوانيج أيضاً على أسرار صناعة الشموع بالخلطات العربية، كما تم تنظيم ورشة تصميم الطباعة على القماش وخياطة المخورة لتعريف المشاركين على كيفية إبداع عناصر ورسومات توضيحية وتطبيقها على الأقمشة، وفي ورشة صناعة المدخن؛ تعرّف المشاركون على طرق صناعة المباخر بالجزمونايت والتي تستخدم في الفنون والحرف اليدوية.

فيما استهدفت ورشة صناعة الصابون بالعطارة الإماراتية تعريف المشاركين على طرق إعداد الصابون وإذابته وإعادة تشكيله وكيفية استخدام الزيوت العطرية ومزاياها وطرق تغليف الصابون والإضافات التي تزيد من جمالياته من ألوان ومواد عطرية.

ودربت ورشة أساسيات صناعة القهوة واللاتيه آرت، المشاركين على تحويل فنجان القهوة إلى لوحة تشكيلية تتجمل بالصور والرسومات والأشكال الإبداعية، لا سيما تلك المستوحاة من التراث الإماراتي.

واستضاف فريج القوز يوم 1 ديسمبر ((ورشة صناعة المدخن للسيدات))، وتضمن تدريب المشاركات على طرق صنع مدخن إماراتي من الطين، ونظم فريج ند الشبا فعالية ((توزيعات من الفريج لأهل الفريج)) يومي 1 و2 ديسمبر، حيث تم توزيع الحلوى على أهل الفريج، وفي فريج ند الحمر تم تنظيم فعالية ((توزيعات عرس الإمارات)) يومي 1 و2 ديسمبر.

وانطلقت فعاليات فريج الورقاء يوم 29 نوفمبر، واستمر إلى يوم 1 ديسمبر من خلال تنظيم فعالية ((من أهل الفريج للفريج)) حيث تم توزيع صناديق تحتوي على عود وعطر مصنع خصيصاً لسكان فريج الورقاء ومردف.

واستضاف فريج العوير فعالية ((من أهل الفريج للفريج)) يومي 1 و2 ديسمبر من خلال توزيع 200 صندوق تحتوي على هدايا تراثية متنوعة، وفي فريج حتا، استضافت قرية حتا التراثية في الأول من ديسمبر فعالية احتفالية شملت ورشاً حرفية متنوعة وعروضاً شعبية.

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