متحف المستقبل يوزع 2071 شتلة «غاف» احتفاء بالمناسبة الوطنية

وزع فريق ((متحف المستقبل)) على زواره 2071 شتلة من شجرة الغاف، احتفاء بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، في خطوة تعزز جهوده الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

وفي دلالة رمزية ووطنية على مئوية الإمارات 2071.

وتأتي هذه المبادرة، بالتعاون مع بلدية دبي، الشريك الاستراتيجي للمتحف، بما يدعم الجهود الحثيثة والرامية إلى تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد، في خطوة تتزامن مع ((عام الاستدامة)) بدولة الإمارات، واستضافة فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28).

وتتمتع شجرة الغاف بأهمية ثقافية وبيئية استثنائية، ودلالتها الرمزية، باعتبارها الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، ما يجعل من إهداء الزوار شتلات الغاف مبادرة مميزة، ترسخ التزام المتحف بالاستدامة، وتعكس اهتمام الدولة الكبير بالحفاظ على تراثها الطبيعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: ((تشكّل شجرة الغاف رمزاً تاريخياً وثقافياً، ودلالة على الاستقرار والمرونة والوفرة والتسامح، حتى في أصعب البيئات، وأكثر الظروف تحدياً.

وأضاف: ((تتماشى هذه المبادرة مع هدف متحف المستقبل في تعزيز الوعي بين الأفراد، حول أهمية التنوع الحيوي والاستدامة، ودور جميع الأطراف في دعم المنظومة البيئية الطبيعية الصحية والمتنوعة. ويسعدنا التعاون مع بلدية دبي، ودعوة الزوار إلى المساهمة في الحفاظ على التوازن البيئي والحيوي، والمشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة لنا جميعاً)).

رمزية تاريخية

بدوره، قال محمد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي: ((تؤكد هذه المبادرة، بالتعاون مع متحف المستقبل، التي تأتي ضمن احتفالات عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات، التزامنا في بلدية دبي بالعمل المستمر على زيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على استدامة النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

كما تبرز المبادرة أهمية شجرة الغاف البيئية، ورمزيتها التاريخية، كونها الشجرة الوطنية للدولة، وجهود البلدية في التشجيع على زراعتها، ويعكس أحد أهدافنا ومحاورنا، بجعل دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً للوصول إلى مستقبل مستدام، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP28)، في مدينة إكسبو دبي.

والذي يُجسد رؤية ونهج الدولة لمستقبلٍ أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، ويؤكد دورها العالمي في العمل المناخي)).

ويعتبر ((متحف المستقبل)) منصة عالمية تركز على دراسة المستقبل، وإطلاق الحوارات المتخصصة في أحدث التوجهات العلمية والبيئية.

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