سيف بن زايد يبحث مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة آليات العمل المشترك للتصدي للجرائم البيئية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

اجتماع

وتطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الدولي في المجالات البيئية ودور وكالات إنفاذ القانون في الحد من المخاطر المحتملة من الجرائم المتعلقة بالتغييرات المناخية، كما أكد الاجتماع أهمية مؤتمر الأطراف الحالي في تنفيذ اتفاقية باريس وتحقيق الأهداف المجتمعية في بناء مجتمعات أكثر أمناً.

وجرى خلال اللقاء، البحث في آليات تطوير العمل المشترك لرفع سقف الطموحات وتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك الحد من آثار التغير المناخي، عبر التصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة.

لقاء

من جهة أخرى، بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع جيلمار بيساس، رئيس وزراء جزيرة كوراساو التابعة لمملكة هولندا، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية.

كما تطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون على دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، والعمل الجماعي في سبيل مستقبل أفضل للبشرية. كما تناول اللقاء، سلسلة من المناقشات ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات ومنها الأمنية والشرطية.

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