إطلاق أول مجموعة طوابع بريدية مصممة بالذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت مجموعة بريد الإمارات تعاونها مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لإصدار مجموعة من الطوابع البريدية بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 52.

ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المنطقة في مجال الطوابع البريدية، ويعكس التزام مجموعة بريد الإمارات بتوظيف التقنيات المتقدمة لتسليط الضوء على المسيرة الملهمة لدولة الإمارات، والحفاظ على إرثها الغني والإسهام في رسم ملامح مستقبلها.

وتولى قسم الرؤية الحاسوبية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي قيادة هذه المبادرة، حيث أنشأ طوابع بريدية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتكون بمثابة لوحات رقمية تعكس التراث الثقافي الغني والتطلعات الوطنية الطموحة لدولة الإمارات.

وتبرز الطوابع مجموعة من أبرز معالم الدولة، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير وبرج خليفة، إلى جانب رموز تعكس الالتزام بالاستدامة في الدولة. وتبلغ جودة وضوح كل طابع 2048 × 2048 بكسل.

واستخدم فريق الجامعة نهجاً متعدد الأنماط لمزامنة أحدث خوارزميات تحويل النص إلى صورة، واستعان بنظام إنتاج الصور الخاص بالجامعة. وأحدثت هذه المنهجية تكاملاً بين البيانات الفعلية، مثل الرداء التقليدي والأساليب المعمارية والعناصر التاريخية والجوانب المستقبلية، وأفضت إلى أعمال فنية على طراز الألوان المائية، مزجت بين الفن والخبرة التقنية.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: ((احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 52 قمنا بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بإصدار 3 طوابع بريدية فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي التزاماً بمواكبة التطور التكنولوجي، وصون تراثنا الثقافي.

وتأتي هذه المبادرة المبتكرة إلى تسليط الضوء على إرث الماضي العريق، والحاضر المشرق، ومستشرفين ملامح مستقبل وطننا)).

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