طحنون بن زايد: نمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة واستراتيجية واضحة

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، تواصل مسيرة التقدم والازدهار لتتبوأ أعلى المراتب عالمياً في مختلف الصعد والمجالات.

وقال سموه، في كلمة له في ذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين، إن دولة الإمارات وهي تحتفي بهذه الذكرى الخالدة تستذكر جهود باني صرح الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)) والآباء المؤسسين ((رحمهم الله))، الذين أرسوا لبنات تجربة وحدوية رائدة وفريدة شهدت على مدار أكثر من خمسة عقود محطات ملهمة من النجاحات الاستثنائية.

طموح

وأعرب سموه عن التطلع بطموح كبير وعزيمة لا تلين إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة ((حفظه الله))، الذي يقود النموذج التنموي لدولة الإمارات لتوفير مستقبل مزدهر ومستقر للأجيال القادمة.

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة واستراتيجية واضحة تقوم على تمكين الإنسان باحتسابه الثروة الحقيقية للوطن، والهوية الإماراتية بما تتضمنها من تاريخ وإرث وموروث ثقافي، وتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة ومستدامة، إضافة إلى علاقات احترام متبادل مع المحيط الإقليمي والعالمي عبر الشراكات والتحالفات، وبما يضمن سيادة الدولة وأمنها، ويرسخ قيم التعايش والتعاون لتبقى دولة الإمارات دائماً نموذجاً للريادة والتقدم والرخاء والعطاء.

استقرار

ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) والإرادة القوية لأبناء الوطن.

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