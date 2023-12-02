نهيان بن زايد: عهد متجدد بمواصلة المضي قدماً في مسيرتنا الحضارية

توجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بأسمى التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والشعب الإماراتي، والمقيمين على أرض الدولة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة: ((تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز، بما حققته دولة الإمارات بعد مرور 52 عاماً على تأسيسها على يد الوالد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، من إنجازات فريدة، تشهد على عظمة تاريخها، وتعزز مزيداً من الثقة بحاضرها ومستقبلها)).

وأضاف سموه: ((مع استقبالنا عاماً جديداً من عمر اتحاد دولتنا الحبيبة، نجتمع قلباً واحداً على عهد متجدد نقطعه على أنفسنا، بأن نواصل المضي قدماً في مسيرتنا الحضارية والإنسانية، التي تتخذ من قيم الإخاء والعدالة والخير والتسامح والانفتاح على العالم، نهجاً ثابتاً وراسخاً لها)).

وأضاف سموه: ((لقد شهدنا بكل الفخر والاعتزاز، دولتنا وهي تقطع خطوات عملاقة إضافية، خلال العام المنصرم من عمر الاتحاد، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على طريق التنمية المستدامة، والنهضة الدائمة، كان من بينها تنفيذ أبناء الدولة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، واستضافة الدولة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ((COP28))، والتشغيل التجاري لثالث محطات براكة النووية، ونمو وازدهار اقتصادنا)).

وتابع سموه: ((كل عام ودولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وكل مواطن ومقيم على أرضها، وكل محب لها ولرسالتها الإنسانية السامية، وهم ينعمون بمزيد من الخير والتقدم والإنجاز)).

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