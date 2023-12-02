خليفة بن طحنون: عيد الاتحاد مناسبة وطنية تاريخية تبعث على الفخر

أكد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، قطعت شوطاً كبيراً وحققت نقلة حضارية وقفزات تنموية، منذ أرسى دعائمها الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.

وقال معاليه: إنَّ عيد الاتحاد مناسبة وطنية تاريخية، تبعث على الفخر في نفوس أبناء الوطن، إذ يتذكَّرون بكلِّ اعتزاز تفاصيل لحظات وضع اللبنة الأولى لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة والتي قامت على أُسس قوية ومبادئ ثابتة، أثمرت اليوم وطناً قوياً وآمناً يُشكِّل نموذجاً يُحتذى به في التكاتف والترابط.

كما تمثل هذه المناسبة وقفة تأمل لمسيرة الآباء والأجداد وما بذلوه من جهد وتضحيات من أجل تشييد الوطن، نستخلص الدروس والعِبَر من إنجازاتهم التي تقف اليوم شاهدة على قوة إرادة الشعب الإماراتي وعزيمته وإصراره على النجاح. ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ الحكّام وأولياء العهود وشعب الإمارات بهذه المناسبة المجيدة.

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