عمر بن زايد: مسيرة الإمارات شهدت نقلات نوعية منذ تأسيسها

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.
كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد.
وأكد سموه أن مسيرة دولة الإمارات الريادية شهدت العديد من النقلات النوعية في مختلف المجالات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، وإخوانه من الآباء المؤسسين.
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