عمر بن زايد: مسيرة الإمارات شهدت نقلات نوعية منذ تأسيسها

هنأ سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد.

وأكد سموه أن مسيرة دولة الإمارات الريادية شهدت العديد من النقلات النوعية في مختلف المجالات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، وإخوانه من الآباء المؤسسين.

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