سعود بن صقر ودوق لوكسمبورغ يستعرضان الجهود الدولية لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه، بمدينة صقر بن محمد، أمس، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، الدوق هنري، دوق لوكسمبورغ الأكبر، الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، يرافقه روبرت لاور، سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدوق لوكسمبورغ، والوفد المرافق له، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان، الجهود الدولية في مجال مواجهة تداعيات تغير المناخ، تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة دولية واسعة.

بعدها اصطحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، دوق لوكسمبورغ بمركبة ((ربدان ون)) أول مركبة إماراتية كهربائية صديقة للبيئة تحمل شعار ((صنعت في أبوظبي))، في جولة شملت محمية السييات لتربية النحل في وداي البيح، حيث اطلع الوفد الضيف على طرق إنتاج أجود أنوع العسل في بيئتها الطبيعية في المناطق الجبلية بإمارة رأس الخيمة.

كما قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة يرافقه الدوق هنري، بمشاركة عدد من طلبة مدارس رأس الخيمة بزراعة أشجار القرم في منتجع أنانتارا ميناء العرب.

وعبر الدوق هنري عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة دولة الإمارات وحضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.

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