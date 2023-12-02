محمد بن زايد ومحمد بن راشد: بروح الاتحاد نرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات بعيد الاتحاد الـ52، وأكد سموهما أنه في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا ونتمسك بجذورنا، وإن شعب الإمارات هو سند الوطن وقوته، وبروح الاتحاد نعمل بإخلاص وتفانٍ.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ((X)): ((في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، نتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء)).

وخاطب سموه شعب الإمارات في فيديو أرفقه بالتدوينة قائلاً: ((بسم الله الرحمن الرحيم.. إلى شعب الإمارات الكريم، إلى سند الوطن وقوته، إلى كل من يعتبر الإمارات وطناً وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن، نحن محظوظون بكم)).

وأضاف سموه: ((تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاماً بعد عام، ونحن نمضي إلى الأمام يداً بيد، وقلباً بقلب، وعزيمة لا تقف عند حد، متمسكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة، رافعين رؤيتنا إلى السماء، كل عام والوطن بكم جميعاً أجمل، الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات)).

عام جديد

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات تبدأ عامها الاتحادي الـ52 الجديد، وقد رسخت مكانتها بين الأمم وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة، وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي ((X)): ((نبدأ اليوم عاماً اتحادياً جديداً.. 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد.. صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان.. ورسخت مكانتها بين الأمم.. وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة... وللأجيال الجديدة مستقبلاً مشرقاً بإذن الله.. بروح الاتحاد اجتمع المؤسسون رحمهم الله..

وتوحدت قلوبهم وجهودهم.. وبروح الاتحاد تعمل اليوم آلاف فرق العمل على امتداد هذه الأرض الطيبة الغالية بكل إخلاص وتفانٍ... وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله)).

إنجازات داخلية وخارجية

وتحتفل دولة الإمارات بالذكرى الـ52 لعيد الاتحاد، وبكل الإنجازات التي أرسى دعائمها مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.

وعلى نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، يمضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قُدماً في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق السعادة والرفاه لشعب دولة الإمارات، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً واستدامة، إلى جانب توطيد قيم التعايش والسلام والتسامح والحوار بين شعوب العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها على الصعيد العالمي.

مسيرة التنمية

وشهد العام 2023 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني وعلى المستويين الإقليمي والدولي، في سياق ترجمة ((مشاريع الخمسين))، التي أعلنتها القيادة الرشيدة قبل نحو عامين لترسيخ اتحاد دولة الإمارات، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم من خلال الإدارة المبدعة لرأس المال البشري.

وواصلت دولة الإمارات خلال هذا العام، جهودها الطموحة في مختلف القطاعات، حيث عملت بكل طاقاتها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد واستدامته من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والمهارات والتكنولوجيات المتقدمة، وشهد أبناء الإمارات والعالم خلال هذا العام، تحقيق إنجازات مشهودة وتاريخية في قطاع الفضاء.

اقتصاد اليوم للغد

وباتت دولة الإمارات، نموذجاً رائداً في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة على الساحة العالمية، كما تتبنى استراتيجيات طموحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إذ سجلت التجارة الخارجية للدولة رقماً قياسياً في النصف الأول من العام 2023 بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم، ونمو نسبته 14.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

قطاع الفضاء

وتواصل دولة الإمارات، اهتمامها بالفضاء وعلومه وسعيها إلى تحقيق بصمة ريادية في هذا القطاع، واحتفلت في سبتمبر الماضي بعودة رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى الأرض بعد رحلة طويلة في الفضاء وإنجازه الكبير، حيث أصبح أول رائد فضاء عربي يمكث فترة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية.

وتستعد دولة الإمارات أيضاً، لإطلاق القمر الاصطناعي ((محمد بن زايد سات))MBZ-SAT في العام 2024، وهو أكبر الأقمار الاصطناعية وأكثرها تقدماً، وستواصل تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء بالتعاون مع شركائها.

مؤتمر COP28

واستهلت دولة الإمارات 2023 بإعلان ((عام الاستدامة)) حاملاً شعار: ((اليوم للغد))، وتضع ضمن أولوياتها تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

حيث تستضيف دولة الإمارات حالياً الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي يعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر الجاري، حيث يجمع قادة العالم والخبراء سعياً لاحتواء المخاطر المحدقة بعالمنا.

وتماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى رئاسة (COP28) عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، إلى التوصل لمخرجات ونتائج تسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير، وبناء منظومة الطاقة المستقبلية.

وستدعم رئاسة المؤتمر، زيادة كفاءة الطاقة بحلول العام 2030، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتوفير أنظمة تبريد مستدامة وإتاحتها للجميع.

وتؤكد دولة الإمارات، التزامها بقضايا المناخ والاستدامة، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على المستوى الدولي، من أجل الحفاظ على البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث تسعى بنشاط إلى تقديم يد العون للدول والمجتمعات حول العالم لمجابهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي.

وفي سعيها الدائم لتحقيق التنمية المستدامة، تضع دولة الإمارات الأهمية البالغة لدعم برامج التكيف مع التغير المناخي، بحيث يمكن للمجتمعات أن تواصل التقدم الاقتصادي والاجتماعي دون التأثر بالتحديات المناخية. ولضمان نجاح هذه الجهود، تقوم دولة الإمارات بمشاركة خبراتها وتجاربها مع الدول الأخرى، فضلاً عن توفير المساعدات الفنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.

حماية كنوز

وتقوم دولة الإمارات، بتكريس جهودها الدبلوماسية في مجال الثقافة والتعليم والابتكار، وتسعى إلى تبني استراتيجيات دبلوماسية مبتكرة وفعالة تتناسب مع التحديات والفرص، ما أسهم في تعزيز مكانتها في مؤشر القوة الناعمة. ويظهر هذا التطور، التأثير المتزايد لدولة الإمارات على المستوى الدولي.

وتقدم دولة الإمارات الجهود والالتزامات بما يتعلق بحماية التراث الإنساني، مثل شراكتها الأخيرة مع صندوق التراث العالمي الأفريقي، لدعم الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يحظى بقيمة عالمية استثنائية في القارة الأفريقية وحمايته، حيث تركز هذه الشراكة على المواقع المتأثرة بتغير المناخ وبرامج بناء القدرات لأفراد المجتمع.

حقوق الإنسان

وحققت دولة الإمارات، إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان، وتواصل على مدى الخمسين عاماً المقبلة تعزيز جهودها للمحافظة على مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم للعيش والعمل، بناءً على نظرتها المستقبلية واهتمامها بالتنوع الاجتماعي والثقافي من خلال استثمار حكومة دولة الإمارات في دعم قدراتها لتحديث القوانين والممارسات التي تعكس التعددية مع احترامها لتراثها وتقاليدها.

وحققت دولة الإمارات، تقدماً ملحوظاً في عدد من القضايا. وفي 4 أكتوبر 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير دولة الإمارات الرابع لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ54 للمجلس التي عقدت أعمالها في جنيف. وفازت دولة الإمارات، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2024 للمرة الثالثة في تاريخها.

وجاء انتخاب دولة الإمارات لهذا المقعد، تقديراً لجهودها المستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتسعى دولة الإمارات على الدوام لدعم جهود الوساطة وإعلاء الحلول الدبلوماسية للنزاعات واستباق التحديات، وتحقيق أهداف مجلس الأمن الدولي في حماية الأمن والسلم الدوليين. وتؤمن دولة الإمارات بأهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، تعزز فيه العلاقات الدولية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

منظمات دولية

ومنذ تأسيس الاتحاد، حرصت دولة الإمارات، على تعزيز وتوسيع علاقاتها الدولية من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وباتت عضواً في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم، ما يعكس التزامها الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف وتحقيق الأولويات الدولية في جميع القطاعات.

وللمرة الرابعة منذ مشاركتها الناجحة في مجموعة العشرين بفرنسا في عام 2011، تلتزم دولة الإمارات كدولة ضيفة بالعمل مع شركائها الدوليين، من خلال إطار عمل مجموعة العشرين لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية العادلة في جميع أنحاء العالم. وخلال القمة الأخيرة، تعكس مشاركة دولة الإمارات في إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي .

وفي إنشاء الممر الاقتصادي، دورها الرائد في دعم وتعزيز التجارة العالمية، بفضل امتلاكها واحدة من أقوى شبكات الربط مع الموانئ البحرية واستثمارها على مدار عقود في بناء موانئ عملاقة تمكنها من خدمة حركة التجارة العالمية، بما يضمن التدفق السلس للتجارة والذي يعكس جهودها لتعزيز شراكاتها الدولية والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام.

وفي إطار التزامها بالعمل متعدد الأطراف والحوار البناء الذي يتم دعمه من خلال المنصات الفاعلة التي تمثل الاقتصادات النامية والناشئة على المستوى الدولي، سيعكس انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة ((بريكس)) خلال العام المقبل حرصها على التعددية في دعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

مساعدات

بالإضافة إلى ذلك، تجسد الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، نهجها المتوازن والمسؤول في التعامل مع القضايا العالمية، حيث تواصل نهجها في دعم الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث دون تمييز، وتعمل مع الشركاء الدوليين لبناء قدرات الحكومات والشعوب حول العالم.

ولا تزال دولة الإمارات من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية، إذ يكتسب العمل الإغاثي والإنساني في دولة الإمارات تميزه وريادته من عدة سمات، أبرزها أنه عمل مؤسسي يقوم على النهوض به العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتي يفوق عددها الـ43 مؤسسة وهيئة، حيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية وإنما يمتد أيضاً إلى التحرك لمناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها. وتمتلك دولة الإمارات، تجربة فريدة في مجال العمل الإغاثي والإنساني قائمة على استمرارية التأثير.

وذلك من خلال استبدال عمليات الإغاثة النمطية بتنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة شعوب الدول المستفيدة كبناء المساكن والمستشفيات وبناء محطات الكهرباء وحفر الآبار، ما وفّر استدامة توافر الموارد الأساسية والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية في الدول المستهدفة. وتتميز مواقف دولة الإمارات، بدعم قضايا التنمية والتعاون الإنساني عالمياً، ما أكسبها مكانة بين أفضل عشر دول مانحة على مستوى العالم.

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